Ste slišali, kako lahko danes pomagate živalim? (FOTO)

Društvo za zaščito živali Ljubljana danes organizira že 35. tradicionalno akcijo zbiranja starega papirja in knjig za pomoč živalim. Star papir, razen večjih količin kartona sprejemajo med 8. in 18. uro na parkirišču Trgovskega Centra Vič, del izkupička pa bodo namenili Zavetišču Horjul in Zavodu Skupina veterinarjev sterilizira potepuhe.

Potekala bo tudi izmenjava knjig, kar ne rabiš prineseš, kar želiš odneseš.

Star papir, razen večjih količin kartona, lahko obiskovalci oddajo v zabojnik na lokaciji, kjer jim bodo pomagali tudi prostovoljci društva. Na dogodku bo možna tudi izmenjava že prebranih knjig. Poleg tega pri društvu zbirajo še staro posteljnino, rjuhe, brisače, odeje, plenične podloge in hrano za živali.

Na dobrodelni stojnici Društva za zaščito živali Ljubljana bodo na voljo darila tudi za kosmate prijatelje, so v sporočilu za javnost napisali pri društvu. Pomoč zbirajo tudi s prostovoljnimi prispevki, na dogodku pa bodo prostovoljci predstavili aktivnosti društva.

Del izkupička bodo namenili Zavetišču Horjul in Zavodu SVSP - Skupina veterinarjev sterilizira potepuhe.