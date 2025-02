Ste slišali, kako bi Janševi preimenovali Titov trg v Velenju? (FOTO)

Danes je enajst svetnikov SDS v mestnemu svetu MO Velenje vložilo predlog »Pobudo za preimenovanje Titovega trga v Rudarski trg«.

Ta korak kaže na prizadevanje za priznanje in ohranjanje rudarske dediščine, ki je ključnega pomena za zgodovino in identiteto Velenja, so zapisali v največji opozicijski stranki.

Brez politično-ideološkega pomena Pomembno je poudariti, da pri preimenovanju Titovega trga v Rudarski trg ni nobenega politično-ideološkega pomena. Namen preimenovanja je prepoznati in oceniti prispevek rudarstva k razvoju Velenja kot ene mlajših mestnih občin, ter ga postaviti na zemljevid kot simbol delavske zgodovine in uspeha, zatrjujejo v SDS.

Velenje, mlado mesto z bogato rudarsko tradicijo in preteklostjo, se zaslužno ponosno spominja svojih korenin, ki segajo v čas rudarjenja. Preimenovanje Titovega trga v Rudarski trg bi bil korak, ki bi odražal zgodovinski pomen rudarstva v razvoju mesta ter počastil spomin na vse, ki so s svojim trudom in požrtvovalnostjo soustvarjali to skupnost, so obrazložili svoj predlog.

150 let rudarske dejavnosti in spomin na tragično nesrečo

Letos mineva 150 let od uradnega začetka industrijske rudarske dejavnosti v Šaleški dolini, kar je pomemben mejnik v zgodovini regije. »Ta obletnica je odlična priložnost, da se spomnimo na zgodovino rudarjenja, ki je oblikovala življenje v Šaleški dolini in Velenju,« so dodali.

FOTO: Jože Suhadolnik

Spomnili so tudi na nedavno tragično nesrečo v Premogovniku Velenje, v kateri so umrli 3 rudarji. FOTO: Špela Kuralt/delo

Spomnili so tudi na nedavno tragično nesrečo v Premogovniku Velenje, v kateri so umrli 3 rudarji. »20. januar 2025 bo za vedno ostal v spomin vseh, ki so bili prizadeti v tragični nesreči v rudarstvu. Preimenovanje Titovega trga v Rudarski trg bo služilo kot trajen opomnik na tveganja, s katerimi se soočajo rudarji, in pomen varnosti pri delu. S tem bomo počastili spomini na vse tiste, ki so izgubili življenje pri rudarskih ali z njimi povezanimi deli, ter opozorili na nujnost varnosti v vseh industrijah,« so še zapisali v stranki.