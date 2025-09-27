Ste slišali, kaj si v tujini mislijo o naši predsednici? Komentarji glede nje se vrstijo (VIDEO)

Kot smo že pisali, je imela slovenska predsednica Nataša Pirc Musar ta teden na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku govor. V njem je posredno kritizirala ukrepe ZDA proti sodnikom Mednarodnega kazenskega sodišča. V govoru je med drugim tudi poudarila, da »moramo storiti pravo stvar in ustaviti genocid v Gazi«. Slovenska predsednica, ki je že nekaj časa s strani volivcev med politiki pri nas ena bolje ocenjenih, je s svojim govorom pustila močan vtis v tujini.

Pod posnetkom govora, ki je objavljen na YouTubu, so se do danes oglasili številni, ki kar ne morejo prehvaliti slovenske predsednice. »Vau. Čestitke Slovencem za izvolitev takšne voditeljice,« je napisal nekdo, drugi pa: »Skoraj sem pozabil, kako govori inteligentna voditeljica.«

Neka druga oseba je pohvalila moralnost slovenske predsednice: »Končno voditeljica, ki govori z moralnim glasom! Hvala!«

Oglasil se je tudi moški iz Iraka, ki je zapisal: »Sem moški iz Iraka in imam rad to žensko. Če bi imeli več žensk, kot je ona, na vodilnih položajih, bi se svet spremenil na bolje.«

»Slovenski narod bi moral biti ponosen na to pogumno žensko,« pa je napisal še nekdo drug.

Z vsemi omenjenimi komentarji se, sodeč po »palcih navzgor«, strinja ogromno ljudi. A to so samo nekateri komentarji, ki hvalijo Pirc Musarjevo.

