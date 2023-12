Ste slišali, kaj nam je premier Golob dejal pred božičem? (VIDEO)

Predsednik vlade Robert Golob je na svojem instagram profilu državljankam in državljanom poslal voščilo pred prihajajočim božičem in novim letom.

»Pred nami so najbolj čarobni dnevi v letu. Dnevi, ko pričakujemo božič in se veselimo prihajajočega novega leta. Dnevi, ki smo se jih veselili, ko smo bili še majhni otroci in dnevi, ki se jih veselimo tudi danes, ko smo že v nekoliko bolj zrelih letih,« je zapisal uvodoma.

V nadaljevanju se je dotaknil enotnosti in solidarnosti, ki smo jo Slovenci letos pokazali. Zahvalil se je vsem tistim, ki so pomagali pomoči potrebnim. Bodisi so pomagali tistim, ki so bili prizadeti zaradi vremenskih ujm, bodisi so pomagali tistim, ki so se znašli v nesreči.

Za konec je še zaželel, da imamo »pred seboj mirne in spokojne božične dni, hkrati pa, da se skupaj podamo v novo leto, še bolj povezani v skupnost dobronamernih ljudi.« Povezanost bo še kako pomembna. Ko držimo skupaj, smo lahko močnejši in lažje kljubujemo svetovnim izzivom, ki jih v prihodnjem letu ne bo manjkalo.