Ste slišali, kaj je v Tarči Hojs dejal o novi notranji ministrici?

Potem ko je 15. slovenska vlada Roberta Goloba začela delo, so v oddaji Tarča govorili o kadrovskih menjavah na ministrstvih oziroma boju za kadre na najbolj vplivnih položajih. Ob tem je bivši notranji minister Aleš Hojs glede kadrovske sestave nove vlade dejal, da je vsem tem ljudem treba dati priložnost.

Glede svoje naslednice na notranjem ministrstvu, nekdanje generalna direktorice policije Tatjane Bobnar, pa je dejal, da je to bolj vprašanje za predsednika vlade. »On me je večkrat zbadljivo imenoval za policijskega ministra. Mislim, da smo dobili policijsko ministrico,« je dejal in dodal, da doslej notranjega ministrstva še nikoli ni vodil nekdanji generalni direktor policije.

Novi finančni minister Klemen Boštjančič pa je o možnosti, da bi nova vlada obračunala s kadri bivše, dejal, da je njegovo ministrstvo eno najbolj profesionalnih, zato 'kadrovskih cunamijev' ne predvideva. »Svoje kadre bom izbiral izključno po kompetencah in sposobnostih.«