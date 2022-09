Ste slišali, kaj je po vloženi interpelaciji Bobnarjeva sporočila Grimsu?

Za koalicijo očitki v interpelaciji Bobnarjevi neutemeljeni

V koalicijskih Gibanje Svoboda, SD in Levici so očitke, navedene v interpelaciji zoper notranjo ministrico Tatjano Bobnar, označili za prazne in brez utemeljitve. Poudarjajo, da se ministrica trudi odpraviti škodo, ki jo je za seboj pustila vlada Janeza Janše, v Svobodi pa so ob tem še prepričani, da je Bobnarjeva eden najmočnejših členov vlade.