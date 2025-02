Ste slišali, kaj je Pirc Musarjeva dejala Trumpu takoj po njegovi izvolitvi?

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je v intervjuju za britansko televizijsko mrežo Sky News poudarila pomen enotnosti Evropske unije, spoštovanja mednarodnega prava ter vloge Evrope pri pogajanjih za mir v Ukrajini.

Med pogovorom z novinarko Jayne Secker je opozorila na posledice neenotnosti EU, odnose z ZDA ter vpliv drugega mandata predsednika Donalda Trumpa.

»Brez Ukrajine ne sme biti podpisan noben dokument«

V pogovoru je Pirc Musarjeva poudarila, da mora Evropska unija delovati kot enoten politični in gospodarski subjekt, saj bi sicer izgubila svojo moč v globalni politiki.

O nameri Trumpa, da bi iz mirovnih pogajanj, ki se tičejo vojne v Ukrajini, izključil EU, je dejala: »Brez Evropske unije se ne moremo pogajati o miru v Evropi. In s tem nisem zadovoljna. Če se ne bomo poenotili, če ne bomo stopili skupaj, bomo v svetovni politiki veljali za nepomembne. V to sem globoko prepričana,« je dejala.

Poudarila je, da mora EU igrati aktivno vlogo v pogajanjih, in dodala: »Noben dokument ne bi smel biti podpisan brez Ukrajine.«

Odnos ZDA do Evrope in Trumpov drugi mandat

V pogovoru se je dotaknila tudi odnosa ZDA do Evrope, pri čemer je izrazila pomisleke glede Trumpove politike. Opozorila je na njegove odločitve, kot sta izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in zavračanje pariškega podnebnega sporazuma, ter izpostavila, da se ameriška zunanja politika v osnovi ni spremenila.

»Predsednik Trump je dejal, da bo končal vojno v 24 urah – kar očitno ne drži,« je dejala predsednica Pirc Musarjeva in s tem jasno izrazila dvom v njegove napovedi.

Poudarila je tudi, da se ZDA osredotočajo na iskanje zaveznikov, ki podpirajo njihove interese.

Je Macron ravnal napačno?

Komentirala je potezo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je po varnostni konferenci v Münchnu v Pariz povabil le voditelje večjih držav: »Si lahko predstavljate, kaj bi bilo, če bi povabil vse? Tako bi pokazali enotnost,« je dejala in s tem poudarila pomen vključevanja vseh držav članic v ključne razprave.

Predsednica pravi, da razume Trumpovo stališče do oborožitve, vendar opozarja, da vojaška moč ne pomeni ničesar brez politične enotnosti. FOTO: Ludovic Marin Afp

Pri vprašanju vojne v Ukrajini je bila jasna: »Moramo storiti vse, kar je mogoče, da agresor ne bo nagrajen in da žrtev ne bo kaznovana – in v primeru Rusije in Ukrajine vemo, kdo je agresor in kdo žrtev.«

Prav tako je izpostavila, da sankcije proti Rusiji delujejo, vendar mora Evropa še naprej ostati enotna pri podpori Ukrajini.

»Vse orožje na tem svetu nam ne bo pomagalo ...«

Predsednica pravi, da razume Trumpovo stališče do večje oborožitve, vendar opozarja, da vojaška moč ne pomeni ničesar brez politične enotnosti: »Vse orožje na tem svetu nam ne bo pomagalo, če EU ne bo enotna in če ZDA ne bodo razumele, da so zavezniki tam, da se med seboj pogovarjajo, ne bežijo eden od drugega,« je neomajna.

Ob tem je poudarila, da mora EU jasno izraziti svoje stališče in delovati kot enoten politični blok, če želi biti relevanten globalni akter.

Pirc Musarjeva je pogovor zaključila s poudarkom na spoštovanju mednarodnega prava, ki je po njenih besedah ključnega pomena za stabilnost v svetu. Kot je dejala, je to edini način, da se prepreči kaos in da se države zaščitijo pred samovoljnimi odločitvami velesil.

»Po tem, ko je bil predsednik Trump ponovno izvoljen, sem mu v pogovoru dejala, naj ne pozabi na mednarodno pravo. Mednarodno pravo je edina stvar, ki nas ščiti pred kaosom. Če mu ne bomo sledili, ne bo sledilo nič dobrega,« je razkrila.

Zagotovila je, da bo Slovenija kot članica EU zagovarjala enotnost, pravičnost in spoštovanje pravil, ki urejajo mednarodne odnose.