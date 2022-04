Ste slišali, kaj je na soočenju izjavil Aleš Hojs? Začudila sta se Golob in voditelj (VIDEO)

V torek so se na soočenju v studiu N1 soočili Tanja Fajon, Aleš Hojs, Robert Golob in Matej Tonin. Priča smo bili kar nekaj zanimivim trenutkom, še posebej veliko pozornosti gledalcev pa je pritegnila izjava Aleša Hojsa, ko je med oddajo prostodušno priznal, da so ga uredniki na RTV seznanili s tem, da predsednik Gibanja Svoboda edini izmed predsednikov strank na RTV ni poslal svoje dohodninske napovedi.

»Kaj je z njegovo dohodninsko napovedjo? Še vedno jo čakamo,« je dejal Hojs, Golob pa mu je hitro skočil v besedo in ga začudeno pogledal in vprašal, zakaj na policiji čakajo njegovo napoved. »Ne, ne na RTV-ju,« mu je odvrnil Hojs. Golob ga je začudeno vprašal, zakaj govori v prvi osebi množine, Hojs se je popravil in dejal, da jo čakajo uredniki. Na vprašanje, kako to ve, je odgovoril, da so mu tako povedali uredniki.

Na RTV smo naslovili vprašanje ali drži, da notranjega ministra uredniki obveščajo o tem, kako politične stranke odgovarajo na njihova vprašanja. Odgovore bomo objavili, ko jih dobimo.

Je pa medtem na twitterju vse skupaj komentiral tudi rtvjev urednik Igor Pirkovič, ki je potrdil, da so Roberta Goloba in tudi druge predsednike strank prosili za dohodninsko napoved. »Prosili smo ga. Tudi njega. In ostale. Čakamo. Po mojem rabi še kak dan. Verjetno išče.«

Na bojni nogi z RTV

Ob tem so nekateri spomnili, da ni nič čudnega, da Golob na RTV ni poslal svoje napovedi, saj je Golobova stranka že od začetka volilne kampanje na bojni nogi z nacionalno televizijo. Zapletlo se je, ko je vodstvo javne televizije povozilo mnenje pravne službe RTV, ki je odločilo, da Golobova stranka in stranka Aleksandre Pivec nista parlamentarni strani. Pivčeva in Golob sta se pritožila, Golobovo pritožbo so zavrnili, pritožbi Naše Dežele pa je vodstvo ugodilo in povozilo pravno mnenje. Aleksandra Pivec tako v na predvolilnih soočenjih nastopa skupaj s predstavniki parlamentarnih strank, Golob pa soočenja na nacionalki bojkotira. Zaradi nestrinjanja z odločitvijo vodstva je na RTV odstopila vodja pravne službe RTVS Sabina Muratović

RTV je odločitev utemeljila s pojasnilo, da je Naša dežela pravna naslednica stranke Desus in potegnila vzporednice z letom 2014, ko je Alenka Bratušek ustanovila svojo stranko in poslansko skupino v DZ in so ji na RTV priznali status parlamentarne stranke.

Gibanje svoboda je vložilo tožbo na upravno sodišče. Menijo, da jih RTV obravnava neenakopravno in diskriminatorno. Očita jim tudi kršenje zakona o RTV Slovenija. V stranki na odločitev sodišča še čakajo in pričakujejo, da bo odločitev padla danes ali najkasneje v četrtek.