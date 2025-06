Ste slišali, kaj je Klakočar Zupančičeva dejala na slavnostni seji? Omenila tudi »kotel, v katerem vre«

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je na seji DZ pred dnevom državnosti opozorila na konflikte v mednarodni skupnosti. Dejala je, da se je ob osamosvojitvi Slovenije politika zavedala, da bodo pogajanja terjala manj žrtev kot odprt konflikt. Danes pa je na politiki, da pomiri strahove ter zagotovi pogoje za varnost in svobodo državljanov.

Na predvečer dneva državnosti se je na slavnosti seji sestal tudi DZ. Zbrane je nagovorila prva med poslanci, ki je ob tem spomnila, da je danes samostojna Slovenija nastajala v precej drugačnem času od današnjega. Rušili so se enostrankarski sistemi, želje ljudi po demokratični ureditvi, ki temelji na svobodi posameznika, pa so bile vse glasnejše, je nanizala.

Poudarila, kdo je imel najpomembnejšo vlogo

»Z zgodovinsko distanco bi lahko morda ocenili, da so ideje samodržcev v nekdanji državi dodatno spodbudile in poenotile državljanke in državljane Slovenije, da so takratni odločevalci procese osamosvojitve lahko izpeljali z bistveno manj žrtvami kot v drugih republikah nekdanje Jugoslavije,« je dejala predsednica DZ. Poudarila je, da so tedaj imeli najpomembnejšo vlogo tisti, ki so tvegali ali žrtvovali svoja življenja. »Čeprav takrat ni bilo jasno, kaj nam prinaša jutrišnji dan, nismo omahovali, saj smo verjeli, da lahko prvič v zgodovini ustvarimo svojo lastno državo,« je spomnila na odločitve slovenskega naroda pred več kot tremi desetletji.

O »kotlu, v katerem vre«

Danes je Slovenija stabilna demokratična in pravna država, dodobra uveljavljena v mednarodni skupnosti in njenih organizacijah, je ocenila. A vendar je vpeta v napete okoliščine v svetu, ki bodo pustile posledice tudi v prihodnosti, je izpostavila. Ob tem je precejšen del svojega govora ob dnevu državnosti posvetila dogajanju v mednarodni skupnosti, ki je po njenih besedah »kotel, v katerem vre«. Po njenih besedah skrbi predvsem rušenje civilizacijskih vrednot, za katere se je človeštvo borilo stoletja, ter nič več samoumevnost enakosti ljudi pred zakonom, prepovedi mučenja ter razlikovanja na temelju rase, narodnosti, etnične ali verske pripadnosti, spola. »Kot da je človeštvo kolektivno izgubilo zgodovinski spomin, spet živimo v času, ko bolj ali manj nemo ali pa otopelo opazujemo vojne zločine ali celo genocidna dejanja,« je opozorila.

Slavnostne seje DZ v čast dnevu državnosti se ob sedanjih in nekdanjih poslancih, udeležujejo tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik državnega sveta Marko Lotrič, vodilni predstavniki različnih državnih ustanov in diplomatskega zbora, nekateri ministrice in ministri, nekdanji predsedniki države in DZ.

Na slavnostni seji sodelujejo tudi zastavonoše Slovenske vojske in policije ter praporščaki veteranskih in domoljubnih organizacij. V kulturnem delu programa nastopa glasbena skupina Kr'Etno.