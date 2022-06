Ste slišali, kaj je Jonas predlagal glede RTV-prispevka?

Državni zbor (DZ) je v nadaljevanju izredne seje prešel na poslansko razpravo o predlogu SDS za razpis posvetovalnega referenduma o predlaganih spremembah zakona o RTVS, po katerih prispevek RTV ne bi bil več obvezen. Koalicijski poslanci v predlogu za referendum vidijo željo po uničenju RTVS, v SDS pa so dejali, da želijo dobiti jasni odgovor državljanov.

Matej T. Vatovec iz Levice je dejal, da mora RTVS nuditi kakovostne vsebine. Gledanost pri tem po njegovih besedah ne sme biti merilo, saj ne gre za komercialen zavod. Informativni program Televizije Slovenija ima prostor za izboljšave, a to še ni razlog za ukinitev prispevka, kar želi s predlogom sprememb doseči SDS. Pri predlogu za razpis posvetovalnega referenduma sicer po njegovi ugotovitvi ne gre za iskreno željo za ukinitev prispevka, saj če bi SDS to res želel, bi to storil v času vlade Janeza Janše.

Po mnenju poslanke Svobode Mojce Šetinc Pašek je predlog za referendum naravnan tako, kakor da bi bila osrednja medijska hiša prostovoljno društvo. Predlagateljem je jasno, da koalicija ne bo podprla predloga. »Želijo pa doseči, da bi se zdajšnja posadka na zavodu čim bolj utrdila in da bi čim bolj vplivali na izid prihajajočih lokalnih in predsedniških volitev.«

SDS: Informativni program krši zakon

Alenka Jeraj iz SDS pa je prepričana, da RTVS, predvsem njen informativni program, že leta večkrat dnevno krši 4. in 5. člen zakona o RTVS. V skladu z njima bi morali namreč zagotavljati verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi bi javnost celovito obveščali in bi posredovane vsebine omogočale objektivno javno obveščenost. Novinarji pa bi morali spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij. Njen kolega iz poslanske skupine Andrej Hoivik se je v svoji razpravi dotaknil problematike odhajanja novinarjev z RTVS. To se po njegovih navedbah ni začelo šele v času zadnje Janševe vlade, ampak že veliko prej.

Podvojitev, ne ukinitev prispevka

»Vsi vemo, kam bi predlog SDS pripeljal,« je povedal Jonas Žnidaršič iz SD. V tem primeru bi bila nacionalna televizija prisiljena tekmovati s komercialnimi. Po njegovem bi kvečjemu morali prispevek podvojiti, nikakor pa ga ukiniti. Nacionalna televizija po njegovih besedah ohranja standarde govora in jezika ter tega, kako se delajo oddaje, po katerih se zgledujejo tudi komercialne televizije.

»Sovražen odnos do demokracije se najbolj očitno pokaže v odnosu do neodvisnega novinarstva in do medijev,« je dejala ministrica za kulturo Asta Vrečko. Po njenih besedah se je vloga RTVS, ki objektivno in verodostojno poroča o dogajanju, zelo očitno pokazala v času epidemije covida 19, ko so se širile številne lažne novice. RTVS mora imeti po njenem opozorilu stabilno financiranje in ne sme biti prepuščena niti politiki niti kapitalu.

DZ bo o predlogu za razpis referenduma odločal v sredo v okviru glasovanj.