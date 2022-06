Ste slišali, kaj je Janšev Branko Grims rekel o Golobovi vladi?

Poslanec SDS Branko Grims vladi Roberta Goloba očita, da je že v prvih nekaj dneh poteptala ustavo. In sicer s tem, ko je zahtevala sezname zaposlitev v času Janševe in Šarčeve vlade, ter s tem, ko je notranja ministrica Tatjana Bobnar umaknila soglasje za tožbe glede neprijavljenih shodov. Grims meni, da gre za nezakonite in neustavne poteze.

Vlada Roberta Goloba je na prvi seji sklenila, da bo pod drobnogled vzela vse zaposlitve od 1. januarja 2020 do 1. junija 2022, torej v času Janševe vlade in Šarčeve v izteku mandata.

Znaki totalitarizma?

Poslanec SDS Branko Grims je v izjavi za medije dejal, da so pri preverjanju zaposlitev prezrli, da je obdelava in zbiranje katerihkoli podatkov »z namenom izvajanja političnih čistk med zaposlenimi očitno protiustavna«, saj da ustava vsakemu daje enake pravice ne glede na politično prepričanje. »Berufsverbot pa je prepoznavni znak totalitarizma,« je dodal.

Še korak naprej pa je po njegovem mnenju naredila notranja ministrica Tatjana Bobnar, ko je umaknila soglasje za tožbe glede neprijavljenih shodov v Ljubljani. Zakon o javnem zbiranju je po Grimsovih besedah kristalno jasen, in sicer, da v primeru, če nastanejo posebni stroški za policijo, mora te poravnati organizator. Tudi to, kdo je organizator opredeljuje zakon, je navedel Grims.

Grims: »Če si levičar se ti ne bo nič zgodilo«

Bobnarjeva je po njegovem mnenju kršila ustavo. »Veste, kaj je ona v resnici s tem naredila? Samovoljno, očitno nezakonito, celo protizakonito, očitno protiustavno je na ramena davkoplačevalcev prevalila 882.650,82 evrov,« je navedel Grims. Gre za točen policijski izračun stroškov, ki jih je imela policija z varovanjem in vzdrževanjem reda in miru na teh shodih, je dodal.

»Tri odločbe te vrste so bile gospodu Jenullu že izdane, v približnem skupnem znesku 40.000 evrov, se pravi je šlo šele za manjši del, vendar je zdaj gospa Bobnarjeva preklicala tudi to,« je izpostavil Grims. Po njegovih besedah zakon take diskrecijske pravice ministrici ne daje.

Ministrica je s tem povozila odločitev vlade v prejšnji sestavi in to po njegovem mnenju pomeni, da Slovenija ni več pravna država in država, v kateri bi bili pred zakonom vsi enaki. »Sporočilo tega dejanja je jasno - lahko blokiraš cesto, kuriš ogenj na javni površini, lahko počneš vse tisto, kar je izrecno prepovedano po zakonu, če si levičar se ti ne bo nič zgodilo,« je naštel Grims, ki ministrico poziva, naj ponovno pretehta svojo odločitev in spoštuje ustavo ter pravni red.

»In še nekaj sem trdno prepričan, nihče od tistih, ki je dal glas za Goloba, ne želi živeti v državi, v kateri zakoni ne veljajo,« je sklenil Grims.