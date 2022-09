Ste slišali, kaj je direktor Urbanija dejal o sindikalistu Štruklju?

Direktor Televizije Slovenija (TVS) Uroš Urbanija v odzivu na dopis predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) Branimirja Štruklja pravi, da je ta skušal prek javnih pritiskov na vodstvo RTVS doseči všečno poročanje.

Branimir Štrukelj. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Štruklja je izpostavil kot vidnega politika Levice, njegov dopis DZ pa označil za »evidentno laž«. Od Štruklja pričakuje prenehanje pritiskov.

DZ naj preuči možnost za razrešitev članov programskega sveta RTVS

Štrukelj je namreč z dopisom pozval DZ, naj prouči možnost za razrešitev članov programskega sveta RTVS in zagotovi normalizacijo razmer na javni televiziji.

Preberite še:

Meni namreč, da Urbanija uporablja nedovoljene pritiske in posege v avtonomijo novinarskega in uredniškega dela ter da podrejene skuša utišati z grožnjami. Pri tem se je skliceval na dejanja Urbanije kot direktorja urada vlade za komuniciranje, ko je skušal s tabelami vplivati na poročanje nacionalnega medija in ko je skušal finančno izčrpati STA.

Omenja tudi razvpiti primer Fotopub

Urbanija je Štrukljev zapis označil za manipulacijo in dejal, da je od STA le zahteval finančno dokumentacijo, ki pa je bivši direktor STA Bojan Veselinović ni želel izročiti. »Zakone je potrebno spoštovati, z javnimi sredstvi pa ravnati maksimalno skrbno.« V nadaljevanju svojega zapisa je Urbanija Štrukljevo pisanje interpretiral, kot da si ta želi, da bi direktorji javnih ustanov podjetjem izplačevali sredstva, ne da bi podjetja za to morala posredovati poročila. Ob tem je potegnil vzporednico s primerom Fotopub, ki je prejemal javna sredstva, plačniku pa ni posredoval poročil.

Tako mu je zabrusil Štrukelj

Na dopis Urbanije pa se je nato odzval Štrukelj, ki je med drugim zapisal, da se je s svojim dopisom le izrazil solidarnost in podporo Konfederacije sindikatov javnega sektorja članom sindikata RTVS in vsem zaposlenim na javni radioteleviziji. »Vaš poskus diskreditacije mene osebno zato mnogo več kot o meni pove o vas samem,« je Urbaniji zabrusil Štrukelj.

Odziv Veselinovića: Urbanija laže in se spreneveda

Na očitke Urbanije v zvezi z STA se je odzval tudi Veselinović: »Kar Uroš Urbanija počne kot direktor TVS, je počel tudi kot direktor Ukoma: laže se in spreneveda - ob tem, ko to očita drugim.« Pojasnil je, da ni res, da kot nekdanji direktor STA ni želel izročiti finančne dokumentacije. Urbanija je namreč nikoli ni zahteval v skladu z določili veljavne zakonodaje, kljub temu pa je STA dokumentacijo poslala takratnemu predsedniku vlade Janezu Janši, je zapisal Veselinović.

Vendar to ni ustavilo Urbanijinega »mesarjenja STA«, je opozoril Veselinović. »Bridki konec STA je namreč preprečil šele moj odstop s položaja direktorja«, je zapisal in dodal, da sklepa, da Urbanija takšnega razmisleka ni zmožen. Ob tem se sprašuje, ali je Urbaniji sploh do ohranitve javne televizije. V odnosu do prav tako javne STA je namreč pokazal popolno nerazumevanje, tedaj ko je nastopal v vlogi njenega nekdanjega urednika, kot tudi iz funkcije šefa Ukoma, je Veselinović zaključil svoj odziv.