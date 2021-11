Ste samski in padate na uniforme? To vam ponujajo slovenski policisti

11. november ni le čaroben dan, namenjen manifestaciji želja, temveč tudi dan samskih. Na PU Kranj so to izkoristili za šaljivo objavo na facebooku. Na fotografiji, ki so jo objavili, so tako trije postavni policisti na delu, ki ji spremlja pripis »Dan samskih«.

Objava je pričakovano požela veliko odzivov, ki so prav tako šaljive narave. Ena izmed uporabnice facebooka je zapisala, da je ob srečanju z njimi samska samo denarnica, večina pa se jih je strinjala, da bi morali za takšno »ženitno ponudbo« sneti maske, saj je sicer to tako, kot da bi prodajali mačka v žaklju. Eden od komentarjev se tako glasi (nelektorirano): »Predlagam, da naredite še eno normalno fotko brez mask in daste naslov "ženitne ponudbe" gotovo bo zanimanja kar precej.« Na plaz komentarjev so se odzvali tudi na PU Kranj, kjer so še posebej pohvalili skrbnost policista na fotografij, ki svojemu kolegu z rame odstranjuje smetke. Dodali so še, da je »dober izbor«.

Ste tudi vi mnenja, da so tile fantje pravi (samski) žrebci?