Ste pripravljeni? Takšno poletje nas čaka (VIDEO)

Rekord na Kredarici Letošnji maj je bil najbolj namočeni maj v zadnjih 60 letih. Hkrati je bil tudi eden od treh najhladnejših majev po letu 1991.



Na Kredarici je skupno merjeno zapadlo več kot štiri metre snega, tako da je konec maja snežna odeja dosegla 520 centimetrov, kar je največ konec maja v celotnem merilnem obdobju od leta 1971.

Po mokrem in hladnem maju se danes začenja meteorološko poletje. Če ste že naveličani padavin in podpovprečnih temperatur, imamo dobro novico; pred nami so lepi dnevi, ko se bo temperatura postopoma zviševala. Pogledali smo, kakšne so napovedi za celotno poletje.Danes bo sredi dneva in popoldne nastajala plitva kopasta oblačnost. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.Jutri bo zjutraj in dopoldne dokaj jasno, popoldne bo nekaj plitvih kopastih oblakov. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 24 stopinj.V četrtek in petek bo večinoma sončno. Popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, ki bodo v četrtek verjetnejše v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije, v petek pa tudi drugod. Postopno bo še toplejše.V petek in soboto bodo popoldanske plohe in nevihte verjetnejše na področju hribovitega sveta severne in zahodne Slovenije, nato pa tudi drugod. Od nedelje dalje bo tudi več oblačnosti, napoveduje Arso.Na spletni strani Severe Weather so v projekciji poletja 2021 napovedali visoke temperature. Na podlagi treh modelov Sloveniji kaže suho in vroče poletje.Model ECMWF napoveduje, da bo poletje v južni in Evropi toplejše kot običajno. Krivec za to naj bi bil visok pritisk s severa. Napovedujejo tudi sušna obdobja v Španiji, Franciji in delno v severnem delu Balkana.Angleški model UKMO napoveduje, da bo poletje v Evropi toplejše kot običajno. Ameriški model CFSv2 pa napoveduje, da naj bi bilo poletje bolj mokro kot običajno.Portal MK Weather pa napoveduje, da bo na severu Evrope in tudi ponekod v osrednjem delu kontinenta prevladovalo hladno vreme. Za jug Evrope napovedujejo zelo vroče in suho poletje.Najvišje temperaturne anomalije to poletje med drugim napovedujejo za Slovenijo, naši sosedi Italijo in Hrvaško ter večji del Balkana, Španijo in Turčijo.