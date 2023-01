Ste pripravljeni na trajnostno poslovanje?

Leto 2022 je bilo za področje trajnosti prelomno in dvomov o tem, da mora vsako podjetje v svoje poslovanje vključevati okoljska, družbena in upravljavska (ESG) načela, praktično ni več. Suše, ujme, požari, vročinski valovi in tople zime vplivajo na vse nas, na naše vsakdanje življenje, na poslovanje naših podjetij in s tem na delovanje našega gospodarstva. Poslovna skupnost se vedno bolj zaveda svoje odgovornosti in vloge pri doseganju ogljične nevtralnosti in zato pri obravnavni podnebnih sprememb deluje vedno bolj usklajeno. Celovita in sistemska obravnava tveganj, ki jih prinašajo podnebne in družbene spremembe, namreč zahteva uspešno upravljanje naravnega, človeškega in družbenega kapitala.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Deloitte