Ste preverili loterijski listek? Slovenija ima novega milijonarja

Loterija Slovenije je na spletni strani objavila veselo vest, da je Slovenija dobila novega milijonarja. »Vplačan je bil glavni dobitek Ekstra Joker 6 v višini 1.000.000 evrov,« so zapisali, dobitniku pa čestitali. Sreča je tokrat obiskala nekoga v Domžalah.

Jackpot tudi tokrat ni bil izžreban, je pa v predvidenem skladu trenutno kar 61 milijonov evrov. 

Je pa vse poletje Slovenija iskala milijonarja, ki je dobitni listek vplačal maja letos in si s tem prislužil 31 milijonov. Petih milijonov pa se je razveselila tudi kranjska mestna občina, saj ima srečnež tam prijavljeno stalno prebivališče.

Več iz te teme:

milijonar Slovenija Loterija Slovenije

