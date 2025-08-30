Ste preverili loterijski listek? Slovenija ima novega milijonarja
Loterija Slovenije je na spletni strani objavila veselo vest, da je Slovenija dobila novega milijonarja. »Vplačan je bil glavni dobitek Ekstra Joker 6 v višini 1.000.000 evrov,« so zapisali, dobitniku pa čestitali. Sreča je tokrat obiskala nekoga v Domžalah.
Jackpot tudi tokrat ni bil izžreban, je pa v predvidenem skladu trenutno kar 61 milijonov evrov.
Je pa vse poletje Slovenija iskala milijonarja, ki je dobitni listek vplačal maja letos in si s tem prislužil 31 milijonov. Petih milijonov pa se je razveselila tudi kranjska mestna občina, saj ima srečnež tam prijavljeno stalno prebivališče.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.