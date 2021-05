Ste preboleli covid-19? Potem morate prebrati tole

Komu so namenjena posamezna cepiva?

Hrvatje še vztrajajo pri dveh odmerkih Astrazenece

Na vprašanje, ali se je mogoče z AstraZeneco drugič cepiti tudi prej kot šele v 12 tednih po prvem odmerku, je vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar na novinarski konferenci dejala, da je to mogoče, a vse raziskave kažejo, da je imunski odgovor bistveno boljši, če se cepimo 12 tednov po prvem odmerku kot če to storimo prej. Zato so tudi izdali takšno priporočilo.



Glede prehajanja meje s Hrvaško z enim odmerkom omenjenega cepiva je povedala, da so se s hrvaškimi kolegi o tem prejšnji teden pogovarjali in jim predstavili svoje argumente, a za zdaj še niso sprejeli dokončnega mnenja o tem. (STA)

Iz Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja (Nijz) so sporočili, kako poteka cepljenje oseb, ki so prebolele covid-19.• Probolele osebe se lahko cepijo le z enim odmerkom cepiva proti covidu-19, to pa je priporočljivo storiti v obdobju šestih mesecev od začetka bolezni, a najkasneje v obdobju osmih mesecev. Če je minilo več kot osem mesecev od začetka bolezni, prebolevniki prejme polno cepljenje.• V primeru, da ste zboleli za covidom-19 po cepljenju s prvim odmerkom, boste drugi odmerek cepiva istega proizvajalca dobili šest mesecev po začetku bolezni, ne glede na to, da bi jo sicer morali med tremi in 12. tedni kot v primeru, če ne bi zboleli.Skladno z vrstnim redom prednostnih skupin trenutno veljavne vladne strategije Nijz predlaga, da se trenutno dostopna cepiva uporabljajo:1. cepiva mRNA(Comirnaty, Moderna):* osebe stare 50 let in več,* posebej ranljivi kronični bolnikine glede na starost* nosečnice,* v kolikor je cepivo na voljo, tudi ostali prebivalci po vrstnem redu v skladu s strategijo.2. vektorska cepiva (Vaxzevria,Janssen):*osebe stare 50 let in več, ki želijo biti čim prej cepljene,* ostali prebivalci po vrstnem redu v skladu s strategijo.