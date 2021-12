Ste pomislili tudi na to, ko ste rezervirali sobo v hotelu?

Izbira prave nastanitve je bolj pomembna, kot se zdi na prvi pogled, in čeprav morda spadate med tiste, ki se radi prepuščate naključjem oziroma improviziranemu iskanju proste sobe, pa si lahko ravno na ta način pokvarite bivanje v tujem mestu. Hotel je namreč lahko tisti jeziček na tehtnici, ki bo določil, ali se boste domov vrnili z nasmehom.

Katere kriterije upoštevati ob rezervaciji

Prava izbira nastanitve vam bo lahko izboljšala oddih – pa naj bo ta zasebne ali poslovne narave. Ob rezervaciji zato preverite, kakšna je na primer lokacija izbranega hotela – katera infrastruktura je v bližini – kakšna je poleg sob dodatna ponudba v hotelu – kulinarika, wellness, možnost organiziranih ogledov … Naredite si nekakšen seznam zahtev, ki bi ugodno vplivale na vaše bivanje.

Pri tem pa ne pozabite še na en ključni dejavnik: če se boste do hotela pripeljali z avtomobilom, preverite, ali ponujajo tudi varno parkirišče oziroma garažo. In to pravzaprav še ni vse: če ste srečni lastnik električnega vozila, potem preverite tudi, ali bodo znali poskrbeti, da se boste od njih odpeljali s polnim akumulatorjem.

Kako elektrifikacija vpliva tudi na našo izbiro hotelov

Vožnja z električnim avtomobilom je edinstvena, čistejša in tiha, vendar da bi bila tudi polna neskončnih užitkov, zahteva nekaj več načrtovanja. Predvsem pa iskanja pravih možnosti za hitro polnjenje akumulatorja.

Dejstvo je, da lahko na elektriko prevozite relacije od 300 pa do 400 ali celo 500 kilometrov, in če se boste ravno do hotela pripeljali s prazno ali delno izpraznjeno baterijo, se boste morali ob odhodu domov ali premikanjem po mestu ukvarjati s čisto nepotrebnim opravilom – iskanjem električne polnilnice. In ob čakanju, da se baterija napolni, boste izgubljali dragocen čas. Čas, ki ga namesto vas lahko zapolni hotelir s svojo sodobno ponudbo. In to je glavna dodana vrednost današnjega turizma: zagotovilo, da bo vaš avtomobil vedno pripravljen na nove vožnje.

Izkušnja iz Slovenije: Gostje pričakujejo, da jih bo zjutraj pričakal avtomobil s polno baterijo

In brez skrbi: pričakovanje, da vam bo hotel ponujal tudi polnjenje akumulatorja, ni več nobena posebnost. Vedno več ponudnikov nastavitev se tega še kako zaveda, in tisti, ki tega ne bodo imeli, bodo v ponudbi močno zaostali pred konkurenco.

Signal, da je električnih vozil vedno več in da bo ponudba za njihove lastnike vse pomembnejša, je zelo jasen. Tega se zaveda tudi Grega Jamnik, generalni direktor Best Western Hotela Slon in predsednik Združenja hotelirjev Slovenije, ki opazuje, kako se zahteve tujih gostov spreminjajo.

»Ne samo da povprašujejo, ali imamo to možnost. Gostje preprosto pridejo z električnim avtomobilom, nam predajo ključe in pričakujejo, da jih bo zjutraj pričakal avtomobil s polno baterijo. Sploh ne vprašajo, ker je zanje samoumevno, da imamo to možnost. In vso pravico imajo to pričakovati. Postavite se v vlogo gosta. Če pride z električnim avtomobilom iz Münchna, ima prazno baterijo. Dejstvo je, da jo mora napolniti. Lahko sedi na bencinski postaji, pije dolge kave in čaka. A če gre naslednje jutro na pot, mora biti spočit in potrebuje polno baterijo. Nikakor si ne želi, da bi zjutraj moral razmišljati, kje jo bo napolnil. Veste, hotelirji stremimo k stoodstotnemu zadovoljstvu gosta. Ko ta pri nas prenoči, ko nam zaupa intimo svojega spanja, prehranjevanja in umivanja, se moramo potruditi, da iz našega hotela odide tako zadovoljen, da se bo še vrnil. Če se usede v avtomobil in njegova baterija ni polna, bo ta slab občutek brez dvoma povezal s hotelom.«

Hotelirji, kako ste pripravljeni na nove zahteve gostov?

Glede na trend, ki govori v prid električnih vozil, je pravi čas, da življenje prilagodimo tej vedno bolj aktualni e-mobilnosti: vozniki s skrbnim načrtovanjem poti in najrazličnejši ponudniki, ki svoje storitve obogatijo ravno s ponudbo električnih polnilnic (mednje štejemo tako turistične kot gostinske ponudnike).

Hotelir, ki bo gostom zagotovil polnjenje, bo ne glede na število in pogostost polnjenj vsekakor precej bolj povečal prihodke kot odhodke, povezane s stroškom električne energije, namenjene polnjenju električnih avtomobilov. Naložba se vsekakor povrne, tudi zato, ker hotel ali drug ponudnik namestitev s polnilnico za električna vozila pridobi svojevrstno oznako kakovosti, ki ga loči od drugih ponudnikov prenočitvenih storitev. Gost je zaradi te storitve v ponudbi pripravljen tudi prilagoditi pot ali izbrati drugo končno destinacijo. Pripravljen je odšteti tudi več za prenočitev, saj se lahko z električno energijo oskrbi po nižji ceni kot na javno dostopnih polnilnicah, morda celo brezplačno, če mu to ponudijo v hotelu.

