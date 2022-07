Vozniki, pozor! Ste opazili to novost v Ljubljani? (FOTO)

Iz Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib so sporočili, da so odsek poti, kjer divjad najpogosteje prečka Večno pot, opremili z modrimi odsevniki.

Gre za odsek med priključkom Roberta Blinca in Žabjo ulico, kjer po opažanjih upravljalca območja najpogosteje prihaja do trkov z divjadjo. O najprimernejših načinih reševanja problematike pa so se posvetovali s Fakulteto za varstvo okolja iz Velenja, kjer so predlagali namestitev modrih odsevnikov na ta nevarni odsek.

Namen modrih odsevnikov je zmanjšati verjetnost trka vozil s parkljasto divjadjo ter s tem povečati varnost na cesti.

Modri odsevniki delujejo na način, da divjad odvračajo od prečkanja cestišča, ko so na cesti vozila. Namestijo se na obcestne količke. V trenutku, ko jih obsvetijo žarometi vozila, ti odbijejo svetlobo pravokotno na smer vožnje. Na ta način ustvarijo navidezno svetlobno oviro, ki parkljasto divjad zmoti in odvrne od prečkanja cestišča. Ko je modri odsevnik zunaj dosega luči vozila, postane neaktiven. Na ta način parkljasta divjad lahko preči cesto v trenutku, ko je to najbolj varno.