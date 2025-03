Ste nezadovoljni z dostopom do interneta? Ministrica napovedala širitev širokopasovnega interneta

Ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer je napovedala širitev širokopasovnega interneta. »Ministrstvo rešitve za celovito digitalno povezljivost išče z večplastnim pristopom in kombinacijo različnih tehnologij. Cilj je zagotoviti zanesljiv in hiter dostop do interneta vsem prebivalcem,« je dejala.

Ministrica je iskanje teh rešitev omenila v odgovoru na poslansko vprašanje Jožefa Horvata (NSi), ki je predlagal, da bi tam, kjer ljudje nimajo interneta, predvsem na ruralnih območjih, uvedli uporabo satelitskega interneta. »Ker se tehnologija hitro razvija in postaja cenovno zelo ugodna, me zanima, ali na ministrstvu razmišljate, da bi bele in sive lise pokrili s sateliti Starlink,« je vprašal.

Satelitske internetne povezave

Ker zgolj gradnja fiksnih širokopasovnih omrežij ne sledi vsem potrebam in finančnim zahtevam, ministrstvo po njenih besedah preučuje tudi alternativne rešitve, vključno s satelitskimi povezavami, je odgovorila. Analizira se možnosti uporabe satelitskih internetnih povezav ter pravne podlage za morebitno dodelitev javnih sredstev na tem področju, je povedala.

Po njenih besedah analizirajo tako možnosti pokrivanja s sateliti v visokih geostacionarnih orbitah kot s sateliti v nizkih orbitah. »Predvsem drugi je v zadnjem času doživel pravi razcvet, saj se je njegovo področje pokrivanja ozemlja močno povečalo, hkrati pa so se stroški njegove uporabe prepolovili,« je navedla. Ko bodo zagotovljeni vsi pogoji, bodo skladno z ugotovitvami analize stanja omogočili tudi tovrstno zagotavljanje povezljivosti, je dodala.

»Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve smo namreč zaprosili za analizo potreb po širokopasovnih povezavah. Preliminarni podatki kažejo, da bi bilo za pokritost vseh stalno poseljenih lokacij v Sloveniji potrebnih 18.500 kilometrov optičnega omrežja,« je povedala.

Po njenih besedah bo do konca mandata v okviru razpisov Gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije (GOŠO) 6, GOŠO 6A in GOŠO 7 zagotovljen dostop do visokozmogljivega interneta za okoli 15.000 gospodinjstev. Če bi vključili še satelitske povezave, jih bi bilo še več.

Pokritost s signalom 5G v 55 občinah

Spomnila je na javni razpis za sofinanciranje baznih postaj na prizadetih območjih po poplavah leta 2023, ki bo omogočil pokritost s signalom 5G v 55 občinah. »Za gradnjo infrastrukture smo zagotovili 4,2 milijona evrov, vloge investitorjev se bodo odprle ta mesec in v mesecu maju,« je dejala. Ministrstvo načrtuje tudi razpis za sofinanciranje baznih postaj za ostala območja.

Do konca letošnjega leta morajo operaterji elektronskih komunikacij dodatno izboljšati pokritost Slovenije z mobilnim signalom, kar bo še dodatno izboljšalo dostop do interneta v ruralnih in manj poseljenih območjih, je še povedala ministrica.