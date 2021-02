Ste naveličani zimskih temperatur? Imamo dobre novice

Na straneh Agencije RS za okolje (Arso) za prihodnje dni napovedujejo nekoliko višje temperature. Danes bo večinoma sončno. Dopoldne bo po nekaterih nižinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Goriškem in ob morju do 11 °C.Jutri bo sprva delno jasno, le na zahodu pretežno oblačno. Čez dan se bo pooblačilo tudi v osrednjih krajih. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 4, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 6 do 11, na vzhodu do 13 °C.V četrtek in petek bo na vzhodu še delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, zlasti na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.Nad severozahodom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Z vetrovi zahodne smeri nad naše kraje doteka toplejši in vlažnejši zrak.