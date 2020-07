Ste naročili pošiljko s Kitajske? Toliko časa jo boste čakali

Kitajska pošta se zaradi epidemije še vedno sooča z določenimi težavami v transportu, a po pojasnilu Pošte Slovenije, kljub vsemu dokaj redno odpravljajo poštne pošiljke. Mnogi so sicer drugačnega mnenja, saj pravijo, da zadnje čase paketi iz Kitajske zamujajo, ustavilo pa naj bi se ravno na Pošti Slovenije. Kje se zatakne?



Iz Pošte Slovenije odgovarjajo, da je rok prenosa daljši kot pred epidemijo in traja približno dva meseca. Te dni denimo prejemajo pošiljke, ki so bile iz Kitajske odpravljene v mesecu maju. Pri tem zanikajo, da do zastojev prihaja na Pošti Slovenije, saj da prispele pošiljke redno dostavljajo.



»Na Pošti Slovenije, ki izvaja tudi vse operativne naloge carinjenja poštnih pošiljk, tudi pošiljk, prispelih iz Kitajske, do zamud ne prihaja. Čas, potreben za izvedbo postopka na Carinski pošti, je odvisen predvsem od pravilnosti oziroma ustreznosti podatkov, ki so priloženi pošiljki ter odzivnosti naslovnikov, v primeru, da so pozvani k dopolnitvam podatkov. V povprečju so postopki na Carinski pošti za posamezno pošiljko zaključeni v dveh delovnih dnevih od prevzema pošiljke v obravnavo. V primeru, da naslovnik potrebnih podatkov ne zagotovi, se pošiljka po 20-ih dneh vrne v državo pošiljatelja,« pojasnjujejo.