IZTIRILI VAGONI

Ste nameravali z vlakom v Koper? Do nadaljnjega to ne bo mogoče

Za vse vlake na relaciji Ljubljana-Borovnica in obratno je do nadaljnjega organiziran nadomestni avtobusni prevoz.
Fotografija: Nadomestni avtobusi ustavljajo na vseh postajah in postajališčih, na katerih ustavljajo vlaki. FOTO: Blaž Samec
Odpri galerijo
Nadomestni avtobusi ustavljajo na vseh postajah in postajališčih, na katerih ustavljajo vlaki. FOTO: Blaž Samec

B. K. P., STA
10.08.2025 ob 09:26
10.08.2025 ob 09:34
B. K. P., STA
10.08.2025 ob 09:26
10.08.2025 ob 09:34

Poslušajte

Čas branja: 1:10 min.

Med uvozom tovornega vlaka Adria transport na postajo Borovnica je ponoči ob 3. uri iztirilo zadnjih šest vagonov. Zaradi tega je zaprta primorska proga. V nesreči nihče ni bil poškodovan, vzrok nesreče še ni znan, preiskava že poteka, so sporočili iz Slovenskih železnic. 

Za vse vlake na relaciji Ljubljana-Borovnica in obratno je do nadaljnjega organiziran nadomestni avtobusni prevoz. To velja tudi za vlake do Kopra in mednarodne vlake do in iz Hrvaške ter do in iz Italije.

Nadomestni avtobusi ustavljajo na vseh postajah in postajališčih, na katerih ustavljajo vlaki. Na omenjenih avtobusih ni mogoč prevoz oseb na invalidskih vozičkih, prav tako ni mogoč prevoz koles in živali. Izjema so psi vodiči, psi pomočniki in službeni psi. Pri nadomestnih prevozih lahko nastajajo zamude.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

vlak Slovenske železnice nesreča

Priporočamo

Ste nameravali z vlakom v Koper? Do nadaljnjega to ne bo mogoče
Pozor! Zaradi visokih temperatur prižgali alarme, tukaj bo najhuje
Premium
Bolj sem ljubila, bolj je bolelo
Premium
Nezakonita zdravniška spričevala: vrhovni sodniki zdravnikom zapečatili usodo

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Ste nameravali z vlakom v Koper? Do nadaljnjega to ne bo mogoče
Pozor! Zaradi visokih temperatur prižgali alarme, tukaj bo najhuje
Premium
Bolj sem ljubila, bolj je bolelo
Premium
Nezakonita zdravniška spričevala: vrhovni sodniki zdravnikom zapečatili usodo

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.