Ste na Gorenjskem, pa ne bi smeli biti? Raje se obrnite, da ne bo slabe volje

Današnje sonce je kot nalašč za ljubitelje snega in izletov, a zaradi epidemije veljajo strogi ukrepi. Kljub temu policija zaznava povečan promet proti planinskim izhodiščem, rekreacijskim površinam in turističnim krajem: »Problematična Pokljuka, Kranjska Gora z okolico, dolina Drage, Krvavec, Ljubelj ... Kdor ima upravičen razlog in je izjema po odloku, se tam lahko giblje (najpogosteje rekreacija), kdor ga nima ali je iz druge regije, naj se že sam raje obrne, da ne bo potem slabe volje, če bodo uvedeni prekrškovni postopki.«PU Kranj sporoča, da poteka poostren nadzor, možne so zapore posameznih cest: »Upoštevajo naj se pravila o parkiranju, vozila naj se ne puščajo na cesti. Povsod mora biti prostor za široka intervencijska vozila. Pozivamo k upoštevanju prometnih pravil in ukrepov za zmanjševanje širjenja koronavirusa.«O precejšnji gneči poročajo tudi z Velike Planine. Promet.si je na twitterju objavil: »Policijska uprava Ljubljana opozarja, da dostop do Velike Planine, ni več možen!«