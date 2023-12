Ste mislili novo leto pričakati na prostem? Potem imamo za vas slabe novice

Leto počasi drvi h koncu in številni med vami ste verjetno skrbno načrtovali, kje boste preživeli najdaljšo noč v letu. Mnogi ste to verjetno mislili storiti zunaj, saj so napovedane relativno ugodne temperature, a si utegnete po prebiranje vremenske napovedi premisliti.

V soboto bo največ jasnine v vzhodnih in severnih krajih, po nekaterih nižinah bo tudi tam zjutraj megla, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje (Arso). Oblaki bodo vztrajali na zahodu in v osrednji Sloveniji.

Celo do 15 stopinj Celzija

Jutranje temperature bodo v krajih z jasnim vremenom malo pod 0 stopinj Celzija, drugod bo od 4 do 8, najvišje temperature bodo od 6 do 15 stopinj Celzija. Najtopleje bo na Dolenjskem in v Beli krajini.

»Na silvestrovo, v nedeljo, nas bo dosegel vpliv območja nizkega zračnega tlaka, ki bo nad delom zahodne in srednje Evrope. Hitro se bo pooblačilo, spet se bo krepil jugozahodnik. V zahodni Sloveniji bo že zjutraj začelo rahlo deževati. Občasne rahle padavine se bodo popoldne občasno razširile tudi nad osrednje in južne kraje. Padavine se bodo na silvestrski večer na zahodu okrepile in sredi noči zajele vso Slovenijo,« napovedujejo vremenoslovci. A pozor, imajo tudi dobro novico: trenutno kaže, da bo vstop v novo leto mogoče še suh predvsem na Štajerskem in v Pomurju.

Marsikje bo vetrovno, pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik, ob morju se bo krepil jugo.

»Kar topla noč nas čaka, temperatura bo po nižinah večinoma okoli 8 stopinj Celzija,« napovedujejo.

Kaj je s snegom

Meja sneženja bo verjetno nad 1500 metri, a se bo sredi noči hitro začela spuščati predvsem v alpskih dolinah.

Na prvi dan novega leta bodo padavine ponehale, popoldne se bo predvidoma prehodno deloma zjasnilo. Temperature bodo tudi za kakšno stopinjo nižje. Sicer pa bomo v prvi teden novega vremena vstopili z dinamičnim vremenom, vztrajal bo tudi vlažen jugozahodni tok.