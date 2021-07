Ste kupili ta Podravkin izdelek? Vrnite ga v trgovino

Podjetje Podravka je iz prodaje odpoklicalo izdelek LINO ekstrudirana žita s čokolado in okusom karamele brez glutena (225g) proizvajalca Podravka, in sicer zaradi ugotovljene prisotnosti nenavedenega alergena mlečne beljakovine v izdelku.



Za običajne potrošnike živilo ni problematično, predstavlja lahko tveganje za osebe, alergične na mlečne beljakovine.



Serijska oznaka izdelka je A028392 (GTIN koda 3856020229573, rok uporabe pa do 19.1.2022, 21.1.2022 ter 17.5.2022.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa ali jim sporočijo na info@podravka.si.

