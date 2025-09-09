ODPOKLIC IZDELKA

Ste kupili sušilni stroj Gorenje? Izdelek je odpoklican zaradi nevarnosti požara

Razlog odpoklica je napaka v zasnovi, ki lahko povzroči pregrevanje in morebitno nevarnost požara.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Harvey Norman
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Harvey Norman

A. G.
09.09.2025 ob 15:16
09.09.2025 ob 15:16
A. G.
09.09.2025 ob 15:16
09.09.2025 ob 15:16

Poslušajte

Čas branja: 1:22 min.

Zveza potrošnikov Slovenije je objavila odpoklic sušilnih strojev Gorenje iz Kitajske, in sicer modelov DHNA93, DHNA93/DE, DHNA93/PL in DHNE93/DE.

Razlog odpoklica je povezovalni kabelski set kompresorja, ki se lahko poškoduje zaradi stika s podpornim kolesom bobna, kar lahko povzroči pregrevanje in morebitno nevarnost.

Zveza potrošnikov Slovenije svetuje

Zveza potrošnikov Slovenije svetuje kupcem, da preverijo navodilo proizvajalca, model in oznako serije, da ugotovijo, ali je njihov stroj predmet odpoklica. V tem primeru svetujejo, da kupci kontaktirajo podporo proizvajalca za dogovor o brezplačnem pregledu in popravilu na domu. Če je sušilni stroj izdelan izven navedenega obdobja, se odpoklic ne nanaša nanj.

Zelena pika na ohišju označuje, da je bil sušilni stroj pregledan pred prodajo, zato se odpoklic na ta sušilni stroj ne nanaša.

Zelena pika FOTO: ZPS, zaslonski posnetek
Zelena pika FOTO: ZPS, zaslonski posnetek

Razlog odpoklica je napaka v zasnovi, ki lahko povzroči pregrevanje in morebitno nevarnost požara.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

odpoklic ZPS odpoklic izdelka Zveza potrošnikov Slovenije sušilni stroj Gorenje

Priporočamo

Slovenko je nategnil »tuji vojak«. Poglejte, kako drago jo je to stalo
Šokantno razkritje na Gorenjskem, na pomoč poklicali predsednico Pirc Musar
Resno svarilo pred poplavami: »V 10 minutah se lahko vse spremeni«
Med svati na poroki tudi sin in snaha Rosvite Pesek: objavila sta poročni jedilnik (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Komentarji:

Priporočamo

Slovenko je nategnil »tuji vojak«. Poglejte, kako drago jo je to stalo
Šokantno razkritje na Gorenjskem, na pomoč poklicali predsednico Pirc Musar
Resno svarilo pred poplavami: »V 10 minutah se lahko vse spremeni«
Med svati na poroki tudi sin in snaha Rosvite Pesek: objavila sta poročni jedilnik (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.