Ste kupili sušilni stroj Gorenje? Izdelek je odpoklican zaradi nevarnosti požara

Zveza potrošnikov Slovenije je objavila odpoklic sušilnih strojev Gorenje iz Kitajske, in sicer modelov DHNA93, DHNA93/DE, DHNA93/PL in DHNE93/DE.

Razlog odpoklica je povezovalni kabelski set kompresorja, ki se lahko poškoduje zaradi stika s podpornim kolesom bobna, kar lahko povzroči pregrevanje in morebitno nevarnost.

Zveza potrošnikov Slovenije svetuje kupcem, da preverijo navodilo proizvajalca, model in oznako serije, da ugotovijo, ali je njihov stroj predmet odpoklica. V tem primeru svetujejo, da kupci kontaktirajo podporo proizvajalca za dogovor o brezplačnem pregledu in popravilu na domu. Če je sušilni stroj izdelan izven navedenega obdobja, se odpoklic ne nanaša nanj.

Zelena pika na ohišju označuje, da je bil sušilni stroj pregledan pred prodajo, zato se odpoklic na ta sušilni stroj ne nanaša.

Zelena pika FOTO: ZPS, zaslonski posnetek