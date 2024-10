Ste kje videli Marka? Svojcem se že več dni ne oglasi

V sredo ob 18. uri so na Policijski postaji Izola dobili prijavo, da svojci pogrešajo 34-letnega Marka Smokovića iz Izole, poroča koprska policijska uprava. Po njihovih besedah se Marko nikomur ne oglasi že več dni.

Pogrešani je čokate in mišičaste postave, visok 172 centimetrov, plešast ter z gosto črno brado in brki. Najverjetneje je oblečen v temnejšo trenirko in temno modro-belo jakno, obut v oranžno bele ali črne superge. Poleg telefona ima pri sebi najverjetneje še prenosni računalnik in črn nahrbtnik.

»Vse, ki bi ga kje videli ali vedeli kaj o tem, kje se nahaja, prosimo, da to čim prej sporočite na 113, na najbližjo policijsko postajo ali anonimno na 080 1200,« pozivajo policisti.