Ste izpolnili obrazec? 600 tisoč Slovencev ga mora, če želi koristiti to ugodnost

Zagotovo ste že zasledili, da bo od 1. julija na voljo brezplačen prevoz v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu. Upravičencev je okoli 600.000, za koriščenje ugodnosti pa morajo pri izvajalcu prevozov vložiti ustrezno vlogo.Da se bodo lahko upokojenci brezplačno vozili z avtobusi in vlaki, morajo na prodajno mesto izvajalca prevozov osebno ali po pošti vložiti ustrezno vlogo. Ob tem se morajo izkazati z osebnim dokumentom, podatek o njihovem statusu pa se bo pridobil avtomatsko iz uradnih evidenc. Medtem morajo invalidi predložiti evropsko kartico ugodnosti za invalide, vojni veterani pa izkaznico vojnega veterana.Na podlagi te vloge bo izvajalec javnega prevoza izdal upravičencem subvencionirano vozovnico za območje Slovenije z veljavnostjo 12 mesecev. Po preteku tega obdobja oz. največ 30 dni pred iztekom veljavnosti vozovnice, bo treba vložiti novo vlogo za brezplačni prevoz.Na ministrstvu za infrastrukturo zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z novim koronavirusom upravičencem svetujejo, naj vloge za pridobitev vozovnice oddajo prek običajne ali elektronske pošte.Prevozniki bodo redno sprejemali in obdelovali vloge, vozovnice pa bodo upravičenci na prodajnih mestih lahko prevzeli po hitrem postopku in v najkrajšem možnem času. Zanje bodo morali odšteti tri evre.