Zavrelo v studiu RTV Slovenija, besede ministra Andrijaniča so jo vrgle iz tira

Volitve so vsak dan bliže in včeraj so politiki volivce prepričevali v soočenju na RTV Slovenija. V studiu so bili Vinko Gorenak (SDS), Mark Boris Andrijanič (NSi), Matej Tašner Vatovec (Levica), Urška Klakočar Zupančič (Gibanje Svoboda), Ernest Petrič (Povežimo Slovenijo) in Ivan Gale (Dobra država, Naša prihodnost), na trenutke pa je v studiu vrelo.

Tema je bilo sodstvo in vse povezano z njim, tudi (ne)pristranskost sodnikov. Opomnili so na fotografije sodnic z rdečimi zvezdami, na kritike vlade s strani sodnikov na družabnih omrežij. Na to se je oglasila Klakočar Zupančičeva, nekdanja sodnica, ki je javnosti znana po kritiziranju predsednik vlade na svoje zaprtem facebook profilu, in dejala, da so sodniki samo ljudje, ki imajo svoja prepričanja in tudi svoje predsodke. Pomembno pa je to, da ko stopi v sodno dvorano, to pusti pred vrati.

Prisotni v studiu imajo glede zaupanja v slovensko sodstvo različna mnenja. Medtem ko Klakočar Zupančičeva zaupa v slovensko sodstvo, je Gorenak dejal, da ni mogoče odgovoriti z le da ali ne, saj da obstajajo sodniki, ki mečejo slabo luč na pravosodje. Petrič je dejal, da prisotni v studiu mogoče zaupajo sodstvu, a ko se pogovarja z ljudmi, mnogi ne delijo tega mnenja. Andrijanič je denimo dejal, da je njegovo zaupanje v pravosodni sistem visoko, ni pa brezmejno, in še, da naša pravna država ne deluje čisto tako kot bi morala.

V javnosti posnetki Kanglerja in Vizjaka

Na temo sodstva je imel precej povedati Vatovec. Med drugim je omenil posnetke z državnim sekretarjem Francem Kanglerjem, ki so privreli na plano, in v katerih sodniku obljublja jelena. Ni šel mimo niti posnetka aktualnega ministra Andreja Vizjaka, ki da bodo nekemu sodniku strl jajca, da bodo uspeli doseči svoje.

O vladavini prava je Gale dejal, da je v Sloveniji hudo in da je pojem vladavine prava zamenjal pojem vladavine pravih. Izpostavlja zaničevanje, neustrezno vladanje z odloki in podobno, nespoštovanje sodne veje oblasti s strani koalicije: »Kako naj navadni ljudje zaupajo v pravno državo, če pa so najvišji nosilci oblasti neki jezdeci protiustavnosti. To enostavno ne gre.«

Ali je kritika sodstva dovoljena? Andrijanič pravi, da v NSi spoštujejo pravosodje, da pa je vsaka kritika zaželena. Podpirajo trajni sodniški mandat, želijo pa daljšo poskusno dobo za sodnike.

Klakočar Zupančičeva je dejala, da vladavina prava pomeni, da vlada pravo, pravo, ki je enako za vse. Drugače pa je pravo tukaj zato, da ščiti šibkejše, državljane, pred oblastmi: »Vladavina prava pomeni, da se oblasti natakne uzda in se jo drži na vajetih.«

Priviligiranci in korupcija

Tudi Gorenak je dejal, da si pri sodnikih želijo daljše poskusne dobe. Dotaknil se je protestnikov in dejal, da živijo na račun družbe in ne delajo nič. Na to se je odzval Gale, ki je bil med protestniki in da on nikakor ni bil priviligiranec, brez službe pa da je ostal iz maščevanja. Opozoril je, da je korupcija tista stvar, ki pravno državo najbolj najeda in tudi podsisteme. Obljublja, da če bodo dobili dovoljšnjo podporo, »bo država soočena z najbrutalnejšim obračunom s korupcijo«.

Vatovec je s konretnimi primeroma ponazoril, kako deluje sistem v Sloveniji: Jelko Kacin je v času, ko so bili drugi deležni omejitev, šel dopustovat, ministrica Kustec pa se je brez maske pojavila na dogodku olimpijskega komiteja. Ni se jima zgodilo nič, ugotavlja. Na drugi strani pa je dostavljalec hrane, ki je na stopnicah na prostem jedel burek in dobil kazen. Zaradi tega so ljudje nezadovoljni, je jasen.

Petrič meni, da smo vsi dolžni »po volitvah narediti zelo resen napor, da bomo okrepili vladavino prava«.

Prihaja novi resničnosti šov?

Minister, pristojen za digitalizacijo, Andrijanič, predlaga objavo vseh sodb na spletu, prav tako želijo omogočiti spletni prenos sodnih obravnav in to, da bodo stranke lahko poslovale s sodišču v elektronski obliki. Petrič je dodal, da se nikakor ne morejo dogovoriti, da bi vsaj vrhovno sodišče objavljalo ločena mnenja. Predlogu, da bi prenašali sojenja na televiziji, nasprotuje predstavnica Gibanja Svoboda, ki je dejala, da si ne želijo, da sodišča postanejo reality showi (ali po slovensko resničnosti šovi).

Dotaknili so se tudi dogajanja med protesti, ko je bila večkrat uporabljena sila. Gorenak pravi, da bo policijska stroka povedala, da je bilo vse v redu, a hkrati dodal, da pa res obstaja več strok. Na temo sodnikov je dejal, da obstajajo dobri, a ti ostajajo spodaj, da pa tisti, ki so slabi, napredujejo. Na temo neimenovanja sodnikov se je oglasil predstavnik Levice, ki je predlagal, da naj se uredi tako, da sodni svet predlaga sodnike, predsednik jih potrdi, državni zbor pa naj se ne meša.

Zavrelo zaradi diplome Masleše

Precej je zavrelo, ko so prišli do diplome Branka Masleše. O njem je začel govoriti Andrijanič, češ da sodniki lahko največ prispevajo pri zaupanju v sodstvo in to na način, da v primeru napake, če do nje pride, to skušajo popraviti: »Želel bi si več sodnikov, ki bi rekli dovolj je in zahtevali, da se stvar do konca razišče. Namreč, problem z diplomo in dvomljivo preteklostjo sodnika Masleša ...« A tu ga je prekinila Klakočar Zupančičeva in dejala, da gre za odličnega vrhovnega sodnika, strokovnjaka in da je to diskreditacija: »Ne vem kolikokrat je pokazal dokazila, saj ni prišel na vrhovno sodišče kar tako. Gre za strokovnjaka, to je diskreditacija. Kako je sodnik Masleša prenašal vse pritiske, ki so se zgrnili nadenj, diskreditacija, ki se je zvrnila nadenj, vsi tukaj mu ne sežemo do kolen, kako dostojno je to prenašal.« A Andrijanič se ni ustavil in je nadaljeval, da je »človek izrekel zadnjo smrtno kazen v prejšnji državi in si ne zasluži postati vrhovni sodnik v državi, ki stavi na demokracijo, človekove pravice in dostojanstvo. Tukaj moramo potegniti črto. Moramo imeti sodnike, ki bodo imeli veliko integriteto, strokovnost in neodvisnost.«

Smrtne obsodbe

Ko je beseda že tekla, kdo kje ne bi smel biti, je Gale izpostavil, da imajo v SDS na čelu piramide človeka, ki ne zna pojasniti več sto tisoč evrov premoženja. Odzval se je na besede Andrijaniča, da so imeli ponekod v času epidemije v tujini še strožje, hujše ukrepe kot pri nas: ponekod so imeli, tako pravi, tudi blažje ukrepe in so tudi blažje prešli to epidemijsko krizo. Izrekel je tudi precej hude besede in sicer, da je vlada mnogim izrekla smrtno obsodbo z nesorazmernimi ukrepi: »Mi bomo preprečili, ko bomo imeli moč, da se kaj takega ne bo nikoli več ponovilo. To je bilo grozljivo, kar se je dogajalo.« Če se pet zgodi epidemija večjih razsežnosti, bi on sprejel nepriljubljene ukrepe? Pravica do združevanje je ustavna pravica, je jasen Gale, pri tem pa izpostavlja, da kar se je počelo na tako brutalen način, je za njih nesprejemljivo. Okaral je tudi del opozicije (ni bil konkreten), saj da so v tem času pogrnili na celi črti.

Gale je izzval še Petriča, kaj si misli o Počivalšku, s katerim so skupaj v Povežimo Slovenijo, saj da bi po njegovem mnenju moral greti celico. Petrič je odvrnil, da verjame v slovenski pravosodni sistem in nadaljeval, da ne bi želel soditi o tem. Dodal je, da je zaskrbljen in da se ni prišel prepirati, ampak kako zvišati nivo vladavine prava: »To, kar se dogaja v Ukrajini, ne gre v pravo smer. To, kar je ostalo po covidu, so velike črne luknje. Mi rabimo dialog, kako skupaj narediti korak naprej.«