Ste ga videli? Marko je pogrešan že en mesec (FOTO)

Policisti Policijske postaje Ptuj so bili 17. julija obveščeni, da svojci pogrešajo 31-letnega Marka Blažeka s Ptuja. »Pogrešani je visok okoli 185 cm, suhe postave, ima rjave kodraste lase ter krajšo brado in brke. Nazadnje je bil oblečen v temno polo majico, sive kratke hlače, obut v črne športne copate z belim robom. Nazadnje je bil viden na območju mesta Ptuj.«

Nazadnje je bil oblečen v temno majico in sive kratke hlače. FOTO: PU Maribor

»Naprošamo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Ptuj na (02) 780 91 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200,« je javnosti nato sporočila Anita Kovačič, tiskovna predstavnica PU Maribor.

Toda Marko Blažeka, znani slovenski glasbenik, nekdanji kitarist slovenske hardcore skupine Odpisani, ni pogrešan od 17. julija, temveč je danes že mesec dni, odkar so ga nazadnje videli, domnevno v Alibi baru na Ptuju.

Na družbenih omrežjih so oglasili tudi člani glasbene skupine Odpisani. »Naš prijatelj in nekdanji kitarist Marko Blažeka očitno ni kontaktiral nikogar od 4. julija. Njegov telefon je izklopljen. Starši so ga prijavili kot pogrešano osebo. Marko, prosimo, če to vidiš, nam samo sporoči, da si v redu in da si na varnem! Če ima kdo kakršno koli informacijo o tem, kje se nahaja, nam sporočite,« so zapisali Markovi glasbeni prijatelji iz skupine Odpisani.

»Mi smo izvedeli v četrtek od policije, da je njegov oče prijavil Markovo izginotje. Nič drugega ne vemo,« so dodali Odpisani. Blažeka se je rodil v kraju Prelog pri Čakovcu v Medžimurju na Hrvaškem, že dolgo pa živi in dela v Sloveniji.

Marko, če to vidiš, nam samo sporoči, da si v redu in da si na varnem!