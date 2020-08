Ste ga čutili? Slovenijo ponovno streslo

V petek, 28. avgusta 2020, ob 21.44 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,0 v bližini Radeč, 54 km vzhodno od Ljubljane.



Po prvih podatkih so tresenje tal čutili prebivalci Radeč in okolice. Seizmologi ocenjujejo, da intenziteta ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).



Potresi so v mesecu avgustu že nekajkrat stresli slovenska tla. Nazadnje so zabeležili magnitudo 2,5 v bližini Kobarida, 77 km zahodno od Ljubljane. 8. avgusta so se naša tla tresla kar dvakrat, od takrat pa so seizmologi zabeležili še vsaj štiri potrese.