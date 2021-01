Ste ga čutili? Na 2. januar nas je že dvakrat streslo

V soboto ob 1.09 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,0 v bližini Ljubljane, dva kilometra vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so tresenje tal čutili posamezni prebivalci Ljubljane. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).



Prav tako so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic ob 6.04 zabeležili potres magnitude 1,1 v bližini Idrije, 42 kilometrov zahodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so ga čutili posamezni prebivalci Vojskega in Idrije. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).