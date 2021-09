Ste dobili to sporočilo? Pozor, gre za prevaro

V NLB opozarjajo na lažna sporočila SMS v imenu banke, s katerimi želijo prevaranti od prejemnikov sporočila pridobiti osebne podatke in varnostne elemente, s katerimi lahko nato vstopijo v elektronsko banko. Poudarjajo, da gre za poskus prevare, saj banka tovrstnih podatkov nikoli ne pridobiva prek sporočil SMS.



Vsem strankam oziroma prejemnikom tovrstnih sporočil svetujejo, naj jih izbrišejo oziroma ne odpirajo povezave, pripete v njih. Če pa so svoje uporabniško ime in enkratno geslo (OTP) že posredovali, jim svetujejo, naj ob pomoči bančnih strokovnjakov prek video klica, spletnega klepeta ali telefonskega klica na številko (01) 477 20 00 nemudoma blokirajo uporabo elektronske banke.



Dogodek že obravnava nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-Cert, so še sporočili iz banke.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: