Ste čutili potres? Treslo se je 81 km od Ljubljane

Kaj se dogaja?

»Ob 21.30 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,6 v bližini Kobarida, 81 km zahodno od Ljubljane,« so sporočili iz Agencije RS za okoljeDodatno so pojasnili, da so po prvih podatkih potres čutili posamezni prebivalci Bovca, Kobarida, Čezsoče, Volarij in Drežnice. »Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).«Na spletni strani Arsa, kjer beležijo potresno dogajanje v državi, poročajo še o dveh današnjih potresih. Ob 18.41 so se tresla tla 10 kilometrov severno od Tolmina, ob 19.36 pa sedem kilometrov severozahodno od Žužemberka.Na območju Kobarida, Bovca in Litije so potrese zabeležili tudi v četrtek. Dvakrat so jih čutili tudi prebivalci, in sicer tistega ob 12.17, ko se je zatreslo devet kilometrov vzhodno od Litije, in tistega prav tako ob 12.17, ko se je treslo tri kilometre jugozahodno od Bovca.Na območju Bovca, Tolmina in Kobarida je bilo v tem mesecu že pet potresov, ki so jih prebivalci čutili.