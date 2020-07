Ste čutili potres?

Že zgodaj zjutraj je nekatere Slovence vrglo po konci tresenje tal. Ob 6.26 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,4 v bližini Ilirske Bistrice, 57 km južno od Ljubljane, so sporočili z agencije za okolje.



Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Koritnic, Gornjega Zemona. Na uradu za seizmologijo ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).



Če se tudi vam zdi, da je v zadnjem času več potresov, temu ni tako. Andrej Vuga z urada za seizmologijo nam je pojasnil, da v daljšem časovnem obdobju število potresov ne narašča. »V Sloveniji zabeležimo letno okoli 2.000 lokalnih potresov, večina je šibkih in jih ljudje ne čutijo. Potresov ne moremo napovedati. Na območjih, kjer je v preteklosti že nastal močen potres, lahko takega pričakujemo tudi v enkrat bodočnosti,« je za Slovenske novice pojasnil Andrej Vuga z Arsa. Dodal je še, da je značilno, da se po močnih in velikih potresih tla dlje časa umirjajo in da zato prihaja do številnih popotresnov.