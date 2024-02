Ste čutili, kako so se zatresla tla?

Ob 11.11 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,6 v bližini naselja Sele v Avstriji, 47 kilometrov severno od Ljubljane.

Z agencije za okolje so sporočili, da so po prvih podatkih potres čutili prebivalci Tržiča in okolice. Ocenjujejo, da intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici,