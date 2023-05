Ste čutili, kako so se sredi noči zatresla tla?

V noči na četrtek so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres. Tla so se zatresla ob 0.07 uri, šlo je za potres magnitude 0,8 v bližini Črnomlja, 78 km jugovzhodno od Ljubljane, so sporočili z agencije za okolje.

Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Krasinca, Boršta in Vranovičev. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).