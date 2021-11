Ste cepljeni z vektorskim cepivom? To je sprememba glede poživitvenega odmerka

Posvetovalna skupina za cepljenje, ki jo vodi Bojana Beović, cepljenim z vektorskim cepivom, poživitveni odmerek cepiva proti covidu 19 priporoča po vsaj dveh mesecih.

Glede na trenutne epidemiološke razmere je poživitveni odmerek cepiva proti covidu 19 za vse, ki so bili cepljeni s cepivom Astrazenece in cepivom janssen.

Poživitveni odmerek je odmerek, ki ga oseba prejme po zaključeni osnovni shemi cepljenja za poživitev in podaljšanje zaščite po osnovnem cepljenju. Priporočljiv je za: oskrbovance DSO in drugih socialno varstvenih zavodov ( SVZ ),

in drugih socialno varstvenih zavodov ( ), osebe stare 50 let in več ter posebej ranljive kronične bolnike ne glede na starost,

družinske člane imunsko oslabljenih oseb,

osebe z večjo poklicno izpostavljenostjo,

osebe, ki so osnovno cepljenje opravile z vektorskimi cepivi.

To piše v dokumentu, ki je objavljen na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz).

Pfizer ali Moderna: po poživitveni odmerek po pol leta

Priporočeni presledek med osnovnim cepljenjem, ki je bilo opravljeno s cepivi mRNA ali kot »mešana shema« (vaxzevria in cepivo mRNA), in poživitvenim odmerkom ostaja vsaj šest mesecev, še piše v omenjenem dokumentu Nijz.

Za poživitveni odmerek se uporabi cepivo mRNA, to je comirnaty (Pfizer in BioNTech) – polni odmerek ali pa polovični cepiva spikevax (Moderna). Pri zadnjem je cepljenje priporočeno le za osebe starejše od 30 let. Če je uporaba cepiva mRNA kontraindicirana, se uporabi vektorsko cepivo.

In še to: cepljenje proti gripi in cepljenje proti covidu 19 se lahko opravita sočasno ali s kakršnim koli presledkom.