Začenja se stavka bolnikov, na shodu tudi Golob, kirurg Brecelj stavke ne podpira (FOTO)

S popoldanskimi protestnimi shodi po številnih krajih po Sloveniji poteka t. i. stavka bolnikov. K udeležbi v civilni iniciativi Glas ljudstva pozivajo vse državljanke.

Kaj zahtevajo?

1. Vsem pacientom je treba nemudoma zagotoviti dostop do osebnega zdravnika.

2. Odpraviti se mora dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

3. Prekiniti je treba delo zdravnikov v dvojni praksi.

4. Preprečiti je treba preskakovanje čakalnih vrst, ki jih omogočajo komercialna zavarovanja.

5. Javno zdravstvo mora slediti potrebam pacientov, ne profitom koncesionarjev.

Pirc Musarjeva: Sem zagovornica vsem enako dostopnega in kakovostnega javnega zdravstva Predsednica države Nataša Pirc Musar je v izjavi ob današnjih napovedanih protestnih shodih bolnikov po Sloveniji izpostavila, da je iskrena zagovornica vsem enako dostopnega in kakovostnega javnega zdravstva. Kot je napovedala, bo področju zdravstva letos posvetila posebno pozornost, pred poletjem bo pripravila tudi predsedničin forum o tej temi.

Po besedah predstavnika iniciative Jaše Jenulla protest, ki v Ljubljani poteka na Trgu republike, ni uperjen proti vladi, pač pa se zavzemajo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema.

SDS bi izredno sejo DZ na temo katastrofalnih razmer v zdravstvu V SDS menijo, da bi morali neurejene razmere v zdravstvu reševati na vladi oziroma v DZ. Za odločanje v DZ so zato pripravili več priporočil, s katerimi bi DZ vlado med drugim pozvali k takojšnji pripravi zakona o interventnih ukrepih za reševanje trenutnih razmer v zdravstvu. Te je vodja poslancev SDS Jelka Godec označila za katastrofalne.

V Ljubljani, kjer se bodo protestniki zbrali na Trgu republike, bodo med drugim spregovorili nekdanji minister za zdravje Dušan Keber, družinska zdravnica iz ljubljanskega zdravstvenega doma Moste Polje, Katarina Brvar Strnad iz Pravne mreže za varstvo demokracije in več pacientov, ki bodo predstavili svoje osebne zgodbe. Shodi bodo še v Izoli, Kopru, Mariboru, Novem mestu, Slovenskih Konjicah, Kranju, Slovenj Gradcu in Novi Gorici.

Koalicija za stavko bolnikov, na shod pride tudi premier

Stavko bolnikov so med drugim podprli v vrstah zdravstvene nege, Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije.

Zahteve so podprli tudi v koalicijskih strankah, v Levici pa tudi napovedali udeležbo na shodu. Da se bo udeležil shoda in prisluhnil tam predstavljenim zahtevam, je v ponedeljek napovedal tudi premier Robert Golob. Stavko pacientov sicer vidi kot stavko, s katero želijo opozoriti na zapostavljene pravice bolnikov in nujnost sprememb.

Do stavke kritični zdravstveni minister in Mladi zdravniki

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa je do stavke pacientov precej kritičen. Dejal je, da vsaka stavka in vsako pozivanje ljudi na ceste pomeni ekstremizem, pozneje pa je izjavo nekoliko omilil.

Do stavke so kritični tudi Mladi zdravniki in kirurg Erik Brecelj. »Poleg nesmiselne lokacije protestov so nesmiselni tudi nekatere zahteve in pogledi njihovih organizatorjev, saj ne vodijo k stabilnemu javnozdravstvenemu sistemu. Kdor bi rad zdravnike spremenil v sužnje, je očitno miselno ostal v letu 1948. Ali ni absurdno, da so idejni vodje protestov nekdanji ključni funkcionarji v zdravstveni politiki, ki so s svojimi zgrešenimi strategijami, pri katerih vztrajajo še zdaj, pripeljali slovensko zdravstvo na točko, kjer je danes? Izjemno nesramno je, da želijo dr. Dušan Keber in privrženci reševanje primarnega zdravstva obesiti na pleča najmlajših in najmanj izkušenih zdravnikov – sekundarijev in specializantov. Tudi za nas veljajo delavske pravice. Zdravstvenega sistema brez zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev ni. Župan Ljubljane razlaga o desetinah milijonov evrov, ki so že bili in še bodo vloženi v zidove ZD Ljubljana. A brez zdravstvenih delavcev bodo to le prazne stavbe,« so zapisali.

Kirurg Erik Brecelj pa je za POP TV povedal, da bi »stavko pacientov podpiral, če bi bila to stavka pacientov, ne pa stavka politikov, ki so desetletja in še vedno kolobarijo po zdravstvu, ki so imeli izredno dobro plačilo za raznorazna svetovanja. In kaj so naredili, vidimo danes.«