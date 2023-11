Stavka več upravnih enot: preverite, kaj so nujna opravila, da ne boste ostali z dolgim nosom

Vse več dela in vse manj zaposlenih ter prenizko plačilo je med zaposlenimi na Upravni enoti Ljubljana vodilo, da so se ponovno odločili za stavko (več o razlogih za stavko in stavkovnih zahtevah nam je povedal Slobodan Vuk, predsednik Sindikata delavcev zaposlenih v Upravni enoti Ljubljana, Bežigrad). To so napovedali za sredo.

Kmalu so začela prihajati obvestila o stavkah tudi od drugod. Precej bo okrnjeno delovanje tudi na Upravni enoti Maribor (stavkali bodo tudi v Krajevnih uradih Hoče in Rače), Upravni enoti Ptuj, Upravni enoti Nova Gorica (posebej so obvestilo poslali še Krajevni uradi Miren, Šempeter pri Gorici in Dobrovo) in Krajevnem uradu Šentjernej (UE Novo mesto). Seznam verjetno še ni dokončen.

Z Upravne enote Ljubljana so pojasnili še, katera nujna opravila bo na dan stavke mogoče opraviti pri njih:

V sredo, 15. novembra 2023, bomo strankam zagotavljali najnujnejše storitve v skladu z Aktom o izvajanju nalog v času stavke:

naloge s področja matičnih zadev (prevoz pokojnega v tujino; vpis rojstva, če mora novorojenec na nujno zdravljenje v tujino),

naloge s področja javnega reda (izdaja osebne izkaznice ali potnega lista iz razloga nujne službene poti v tujino, nujnega zdravljenja v tujini ali smrti v družini v tujini),

naloge s področja prometa (izdaja vozniškega dovoljenja iz razloga nujne službene poti v tujino, nujnega zdravljenja v tujini ali smrti v družini v tujini),

s področja urejanja prebivališč (prepoznani postopki urejanja zakonskega prebivališča),

s področja evidenc tujcev (vročitev dovoljenja za bivanje za novorojence – prvo dovoljenje, vročitev dovoljenja za bivanje za voznika v mednarodnem prometu),

potrjevanje podpor podpisov volivcev in

s področja financ (telefonska preverba takse za izdan sklep v zadevi smrtne ogroženosti).

»Na preostalih področjih dela ni nujnih opravil oziroma se bo presojalo konkretno za vsak posamezni primer (ali gre dejansko za nujno storitev),« opozarjajo.

Vsekakor, preden odrinete na upravno enoto, preverite, ali stavkajo ali ne, pa tudi, ali vaše opravilo spada med nujne naloge.