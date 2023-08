Savinjska dolina je vsak dan čistejša. Vsak dan je manj naplavin in tudi zato je vsak dan bolj vidno, kako zelo drugačna je struga Savinje, iz katere spravljajo ogromne količine nasutega peska, kamenja in drugega materiala. Rajko Prepadnik, ki v Strugah koordinira gradbena dela, je razložil, od kod toliko materiala: »V Lučah je Savinja podrla jez. Po moji grobi oceni je premaknila od 200 do 300 tisoč kubičnih metrov materiala. Profil struge se je tako zelo zmanjšal. To je treba očistiti, saj bo sicer prvo večje jesensko deževje spet prineslo poplavo. Zato moramo višje spraviti težko mehanizaci...