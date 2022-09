Starši, to morate prebrati: grozljivi vpliv spleta na počutje otrok

Center za varnejši internet Safe.si opozarja na hude posledice uporabe spleta med mladimi, med katerimi so pritiski, prezasedenost, manko spanca, primerjanje z drugimi in slabo počutje. Opozarjajo, da so ti učinki bolj vidni pri dekletih kot pri fantih.

Anketa, ki so jo februarja in marca 2022 izvedli med osnovnošolci tretjega triletja in srednješolci, je pokazala, da se vpliv interneta na dekleta in fante razlikuje. Dekleta so bolj prezasedena z internetom, se bolj primerjajo z drugimi na internetu in jih negativne izkušnje bolj prizadenejo.

Dekleta so bolj prezasedena z internetom kot fantje

Precej več deklet kot fantov je obremenjenih s čim hitrejšim odgovorom na prejeto sporočilo, delež pa s starostjo narašča. Kar 70 odstotkov učenk in 78 odstotkov dijakinj čuti ta pritisk, medtem ko je pri fantih delež 48 odstotkov in 59 odstotkov. Prezasedenost z internetom, družabnimi omrežji in mobilnim telefonom občuti štiri petine vprašanih deklet in dve tretjini fantov. Kar 66 odstotkov osnovnošolskih deklet in 68 odstotkov srednješolk se želi za nekaj časa odklopiti od interneta, pa se bojijo, da bodo kaj zamudile. Pri fantih je ta delež 54 in 59 odstotkov.

Čutijo pritisk, da objavljajo

Več deklet kot fantov čuti pritisk družbe ali vrstnikov, naj na spletu objavljajo podrobnosti iz svojega življenja. Pri vprašanih osnovnošolskih dekletih je ta delež 30 odstotkov, pri fantih pa 20 odstotkov. V srednji šoli pritisk čuti dobra četrtina deklet in skoraj polovico manj fantov – le 14 odstotkov.

Zaradi spleta jim manjka spanca

Več kot polovici osnovnošolskih najstnic (56 odstotkov), pri starejših dekletih v 9. razredu celo 63 odstotkom, manjka spanja zaradi uporabe spleta in aplikacij. FOTO: Tetiana Soares, Getty Images, Istockphoto

Dekleta se bolj primerjajo in uporabljajo filtre

Dekletom tudi bolj kot fantom primanjkuje spanca zaradi uporabe telefona, aplikacij in družabnih omrežij. O tem je v anketi poročala več kot polovica osnovnošolskih najstnic (56 odstotkov), pri starejših dekletih v 9. razredu celo 63 odstotkov, pri dijakinjah pa že tri četrtine (75 odstotkov). Fantov, ki jim manjka spanca, je precej manj: v osnovni šoli 37 odstotkov, v srednji pa 45.

Dekleta se bolj kot fantje primerjajo z drugimi na internetu, s popolnimi podobami zvezdnic in vplivnic. Prav tako jih je več kot fantov zaradi tega nezadovoljnih s svojim videzom. Bolj pogosto kot fantje tudi same opremljajo svoje fotografije s filtri in z izboljšavami. Ankete so pokazale tudi, da na počutje deklet gledanje slik popolnih obrazov in vitkih ali mišičastih teles zvezdnikov njihovega spola vpliva slabše kot na fante. Petina osnovnošolk in četrtina dijakinj se ob tem počuti slabo.

Anketa je pokazala, da je za dekleta zelo pomembno, da so del svojega socialnega kroga, in zanje mnenje drugih veliko šteje. Tako se 60 odstotkov vprašanih osnovnošolk in 62 odstotkov srednješolk počuti slabo, če so izključene iz skupin sošolcev na družabnih omrežjih ali aplikacijah za sporočanje. Pri fantih sta ta deleža 44 in 47 odstotkov.

Več kot polovica vprašanih osnovnošolk se počuti slabo, če se nekdo norčuje iz njih na spletu. Delež s starostjo narašča. Pri fantih taka situacija slabo vpliva le na dobro četrtino osnovnošolcev in slabo tretjino dijakov.

Več kot polovica vprašanih osnovnošolk se počuti slabo, če se nekdo norčuje iz njih na spletu. Delež s starostjo narašča. FOTO: Diego Cervo, Getty Images

Če nekdo negativno komentira njihovo objavo na spletu, se slabo počuti 44 odstotkov najstnic v osnovni šoli in 51 odstotkov dijakinj. Pri fantih so deleži pri osnovnošolcih več kot dvakrat manjši (18 odstotkov), pri srednješolcih pa trikrat manjši (17 odstotkov). Podobno velike so razlike med spoloma, če nihče ne všečka njihove objave. Zaradi tega se slabo počuti 39 odstotkov najstnic v osnovni šoli in 48 odstotkov dijakinj. Pri fantih so odstotki skoraj trikrat manjši: pri osnovnošolcih se jih zaradi tega slabo počuti le 14 odstotkov, pri srednješolcih pa 17 odstotkov.

Vpliv pa gre tudi v nasprotno smer. Ankete so pokazale, da se več kot 80 odstotkov osnovnošolskih in srednješolskih najstnic počuti dobro, če nekdo pohvali njihov videz. Pri fantih v osnovni šoli se jih dobro počuti 62 odstotkov, pri dijakih 75.