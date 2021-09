Starši so trgali, otroci pa slikali (FOTO)

Deklice so se ponosno postavile pred fotoaparat z organizatorjema kolonije ter materami. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Otroško likovno kolonijo so organizirali z željo, da bi se tudi deklice zabavale, ustvarjale, medtem ko odrasli delajo.

Med trtami je zabavno.

V vinogradu je kip, Šarugovi so od nekdaj naklonjeni umetnosti.

Med kmečke praznike ob kolinah in žetvi spada trgatev. Pri vinogradnikih se tedaj zberejo sorodniki, prijatelji in sosedje, in tako je bilo tudi pri znani oljarski družiniiz Melov pri Gornji Radgoni, kjer je bilo nekoč doma tudi mlinarstvo, še vedno pa so zvesti umetnosti. Zdajšnji gospodarskupaj s sestroin njenim možemnadaljuje tradicijo starševin, stara hiša pa je postala pravi muzej kulture in umetnosti.Ta se prenaša tudi v Črešnjevce, kjer je bila nekoč domačija Šarugovih in kjer stoji hiša hčerke Milene, tam sta še Sandijev vinograd in vikend. Prav tam stojijo umetnine – kipi, predvsem pokojnega očeta Ferija. Gostitelja Sandi in Darinka sta poskrbela za novost: medtem ko so številni sorodniki, prijatelji in sosedje trgali, je osem deklic, starih od tri do 11 let, ustvarjalo.»Otroško likovno kolonijo smo organizirali z željo, da bi se tudi deklice zabavale, ustvarjale, medtem ko odrasli delajo. Zraven je bilo sicer nekaj dečkov, a ti so delali v vinogradu ali počeli kaj drugega. Deklicam, ki so v sorodstvenem razmerju, smo kupili platna in vse potrebno, da so lahko ustvarjale svoje prve umetnine,« nam je razložil Sandi, njegova žena Darinka pa je vseh osem deklet obdarila.Vino in umetnost pač spadata skupaj, in medtem ko je sladki mošt iz stiskalnice tekel v sode, so starši, dedki, babice in drugi občudovali zanimive likovne izdelkein. Ni rečeno, da o kateri od deklet ne bomo še kdaj pisali kot o veliki umetnici.