Starši, septembra novost pri plačevanju vrtca

S prvim septembrom bo vrtec za drugega otroka, ki je v vrtcu hkrati s starejšim sorojencem, brezplačen. Prav tako je do brezplačnega vrtca upravičen vsak nadaljnji otrok ne glede na to, ali je še kateri otrok v vrtcu ali ne.



Tako se bo izboljšala finančna dostopnost vrtca za starše, zaradi česar gre pričakovati dvig deleža vključenosti predšolskih otrok v vrtce.



Novelo zakon je sicer državni zbor potrdil že v začetku leta. Kot so izpostavili, je kakovostna predšolska vzgoja predstavlja trdne temelje vseživljenjskega učenja, kar koristi predvsem otrokom iz socialno ogroženih okolij.



Vlada je v letošnjem proračunu za dodatno financiranje vrtcev po novem zakonu namenila 2,2 milijona evrov.



Poslanci so skupaj z novelo sprejeli še določbo, ki prepoveduje opravljanje predšolske vzgoje in varstva otrok vsem pravnim in fizičnim osebam, ki niso vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok. S tem želi vlada odpraviti pomanjkljivosti zakona, ki so se pokazale ob nepravilnostih v ljubljanskem zasebnem vrtcu Kengurujčki.

