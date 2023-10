Starši, pozor! Velike spremembe v ljubljanskih vrtcih, ukinili so to možnost

Starši otroka, ki jih je prizadela daljša bolezen, operativni poseg ali poškodba, so vse do letos v ljubljanskih vrtcih lahko koristili zdravstveno rezervacijo. Ta jim je omogočala, da so otroci po zdravstvenih obolenjih lahko v miru okrevali. Pri tem je vrtec oziroma Mestna občina Ljubljana (MOL) šel staršem toliko naproti, da so jim na položnici računali 30 odstotkov mesečnega zneska za vrtec. Starši, ki so vedeli, da otroka v vrtcu ne bo ves mesec, so si tako enkrat letno lahko vzeli zdravstveno rezervacijo in s tem jim ni bilo treba plačati celotnega zneska vrtca.

S 1. oktobrom letos, ko so se ljubljanski vrtci podražili, pa je MOL odločil, da tega 'privilegija' ne bo več mogoče uveljavljati.

V ljubljanskih vrtcih potrjujejo, da so v zimskem obdobju opažali, da se je povečalo število vlog za koriščenje zdravstvenih rezervacij zaradi obolenj predšolskih otrok, a na MOL pravijo, da so se kljub temu odločili za ukinitev rezervacije, saj da so starši to pravico izkoriščali.

Šlo je za zlorabe pri uveljavljanju zdravstvene rezervacije

»Iz analize podatkov izhaja, da se delež zdravstvene rezervacije močno veča, prav tako pediatri poročajo, da želijo starši uveljavljati zdravstveno rezervacije iz namenov, ki niso opredeljeni v sklepu. /.../ Zdravstvena rezervacija je bila v preteklosti namenjena za primer bolezni ali poškodbe otroka, starši pa so jo uveljavljali tudi nenamensko za druge namene, kar je predstavljalo zlorabo tega instituta. Na to so nas opozorili pediatri,« pravijo na MOL.

Pogoj za zdravstveno rezervacijo, ki je staršem veliko pomenila, saj je otrok postopoma okreval, starši pa so plačali okoli tretjino mesečnega zneska, je bilo ustrezno zdravniško potrdilo, ki ga je izdal pediater. Kako je v teh primerih lahko prišlo do izkoriščanja rezervacij in njeno ukinjanje, ni jasno. A dejstvo je, da tudi pediatri včasih klonejo pod zahtevami staršev, po drugi strani pa skuša MOL priti do finančnih sredstev ob letošnji uvedbi draginjske subvencije, ki so jo deležni vsi ljubljanski vrtčevski otroci oziroma starši. Ljubljanski vrtci so se namreč podražili za 27 odstotkov, od tega starši plačajo 15 odstotkov, razliko pa je z uvedbo nove draginjske subvencije MOL zagotovila iz svojega proračuna.

Poletna rezervacija ostaja

Na MOL poudarjajo, da poletna rezervacija ostaja. To lahko uveljavijo starši v času počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka za najmanj en in največ dva meseca.

