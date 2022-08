Starši, pozor! V novem šolskem letu sprememba pri počitnicah

Prvi šolski dan se že vztrajno približuje, mnoge starše pa že zanima, kako bodo prosti dnevi razporejeni v šolskem letu 2022/23. Učenci bodo tokrat v šolske klopi sedli v četrtek, 1. septembra. Šolske počitnice so v prihajajočem šolskem letu organizirane nekoliko drugače, saj je termin za zimske počitnice spremenjen.

Jesenske počitnice, ki jim rečemo tudi krompirjeve, se bodo začele že dva meseca po začetku pouka, in sicer od 31. oktobra do 4. novembra, novoletne pa bodo potekale od 26. decembra do 2. januarja.

Zimske počitnice, ki so se jih učenci in dijaki običajno razveselili v februarju, pa bodo v prihajajočem šolskem letu nekoliko spremenjene. Pristojni na ministrstvu za šolstvo so datum namreč prestavili, in sicer se bodo tokrat začele prej. Za eno polovico države se začnejo 30. januarja, za drugo polovico pa 6. februarja.

Zimskim počitnicam sledijo prvomajske počitnice, nato pa seveda še poletne.

Šolske počitnice v šolskem letu 2022/23

Objavljamo natančne datume počitnic v prihajajočem šolskem letu.

• Jesenske počitnice: od 31. oktobra do 4. novembra;

• Novoletne počitnice: od 26. decembra do 2. januarja;

• Zimske počitnice za učence z območja jugovzhodne Slovenije (razen občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije): od 30. januarja do 3. februarja;

• Zimske počitnice za učence gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel: od 6. do 10. februarja. Učenci s teh območij imajo prost dan tudi v ponedeljek, 13. 2.;

• Prvomajske počitnice: od 27. aprila do 2. maja;

• Poletne počitnice: od 26. junija do 31. avgusta.

Šolski koledar in pouka proste dni si lahko podrobneje ogledate v spodnji tabeli.