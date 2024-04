Starši pozor, ta otroški sedež je nevaren. AMZS odsvetuje nakup

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je v okviru rednega preskusa otroških varnostnih sedežev ugotovila resne varnostne težave sedeža Peg Perego Viaggio Twist z osnovo Base Twist. Pri čelnem trku z lutko, pripeto v nasprotni smeri vožnje, je sedež odtrgalo od podporne noge, AMZS zato odsvetuje nakup omenjenega sedeža.

Pri čelnem preskusnem trku s 15-kilogramsko lutko Q3, pripeto v nasprotni smeri vožnje, se je najprej od isofix osnove odtrgala podporna noga sedeža, nato pa se je od isofix osnove odtrgala še školjka sedeža - in skupaj z lutko otroka poletela naprej. Zato obstaja velika in resna nevarnost, da se otrok v primeru čelnega trka poškoduje, so zapisali na AMZS.

Tudi preskusni trg z lutko nameščeno v sedež v smeri vožnje, je pokazal veliko tveganje za poškodbe otroka. Tudi v tem primeru se je od isofix osnove najprej odtrgala podporna noga, nato pa so sile, ki delujejo ob trku, raztrgale plastično ohišje podlage in preskusno lutko vrgle daleč navzgor in naprej. Obstaja velika nevarnost, da se otrok udari v prednji sedež ali streho vozila, so ugotovili.

AMZS je test opravil v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi in potrošniškimi organizacijami.

Izpolnjuje zakonske zahteve

AMZS zaradi očitne konstrukcijske pomanjkljivosti odsvetuje nakup omenjenega sedeža, ob tem pa opozarjajo, da pravice do vračila ali zamenjave že kupljenega sedeža na podlagi tega testa ni mogoče zahtevati, saj sedež izpolnjuje zakonske zahteve.

Pri testnih kriterijih AMZS so namreč sedeži izpostavljeni bistveno večjim silam kot pri zakonsko predpisanih homologacijskih preizkusih. A kot so pojasnili, so preskusni trki v zadnjih letih pokazali, da številni sedeži nudijo dobro zaščito tudi pri takšnih višjih zahtevah.

