Starši, pozor! Danes je zadnji dan za uveljavljanje olajšave

Zavezanci za dohodnino, ki lani med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oz. so jo uveljavljali, a želijo te podatke spremeniti, imajo le še danes čas za oddajo vloge. Pri tem morajo upoštevati, da je letos zaradi epidemioloških razmer ni mogoče osebno prinesti na finančni urad.



Vzdrževani družinski člani so vsi otroci do 18. leta starosti, lahko pa tudi starejši otroci, zakonski partnerji in starši zavezanca, če izpolnjujejo posebne pogoje. Najenostavnejše je, da jih zavezanci za dohodnino uveljavljajo že med letom pri izračunu akontacije dohodnine na mesečni ravni.



Zavezanec, ki med letom olajšave ni uveljavljal, pa mora najpozneje do danes vložiti vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine. To velja tudi za tiste, ki so olajšavo uveljavljali, a jo želijo spremeniti.



Pri Finančni upravi RS (Furs) svetujejo, naj letos to storijo po elektronski poti. To je mogoče storiti prek mobilne aplikacije eDavki ali spletnega portala eDavki, kjer je na voljo že predizpolnjena vloga z lanskimi podatki. S tem bo oddaja vloge enostavnejša, hkrati pa bo večja verjetnost, da bo oddana pravilno.



Če s Fursom ne želijo poslovati elektronsko, pa lahko vlogo v papirnati obliki pošljejo po pošti ali jo pustijo v predalčniku pred vhodom pristojnega finančnega urada.

