Starši odprtje šol zahtevajo na ustavnem sodišču

Šole in vrtci so zaprti že skoraj tri mesece, stiske in težke razmere za delo, na katere opozarjajo tako učitelji in starši, pa se očitno še ne bodo tako hitro končale, saj se epidemiološka situacija pri nas še vedno ne izboljšuje.Potem ko so starši prek odločbe ustavnega sodišča vendarle dosegli, da so se v šole vrnili otroci s posebnimi potrebami, pa jim s podobno potezo sledijo tudi starši drugih šoloobveznih otrok. Kot poroča Radio Slovenija, je skupina staršev na Celjskem zdaj na ustavno sodišče vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti zaprtja osnovnih šol in vrtcev.Menijo namreč, da zdajšnji predpisi posegajo v pravice in pravni položaj otrok, šolanje na daljavo pa ni primeren in sorazmeren ukrep. Ob vložitvi pobude za začetek postopka morajo starši prepričljivo pojasniti svoj pravni interes. Kot so povedali za Radio Slovenija, »ni sprejemljivo, da ukrep izobraževanja na daljavo traja več kot pet mesecev in da pristojni v tem času niso izoblikovali bolj primernega in manj invazivnega koncepta šolanja«.Ustavno sodišče bo presojalo, ali bo pobudo sprejelo v obravnavo.V zvezi s šolanjem na daljavo se sicer vrstijo tudi številne pobude in peticije za čimprejšnje odpiranje šol, a hkrati tudi iniciative, ki opozarjajo na nevarnosti izpostavljanja okužbi z novim koronavirusom ob morebitnem prenagljenem odpiranju šol in vrtcev, kar je nedavno izpostavila tudi šolska ministrica